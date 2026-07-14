García Ruminot respalda a Quiroz y destaca su “voluntad de diálogo” en medio de críticas por la megarreforma

En la antesala de la votación en particular de la megarreforma tributaria o proyecto de reconstrucción y reactivación económica en el Senado, prevista para este miércoles, el gobierno salió a respaldar públicamente la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, frente a las críticas que ha recibido durante la tramitación del proyecto.

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió el rol desempeñado por el titular de Hacienda en las negociaciones con el oficialismo y sectores de la oposición, asegurando que ha demostrado una permanente disposición a construir acuerdos.

“Contrariamente a lo que la gente sostiene, de que es inflexible, el ministro Quiroz ha demostrado tener mucha, mucha voluntad de diálogo, ha demostrado también mucho interés en construir acuerdos. Lo hemos visto en este proyecto, lo hemos visto en otras iniciativas de ley”, afirmó a 24H.

El jefe de la Segpres agregó que solo tiene “palabras de reconocimiento” para el jefe de las finanzas públicas, asegurando que ha debido enfrentar una compleja negociación política.

“Le ha tocado duro, le ha tocado difícil, lo han tratado a veces muy mal y muy injustamente, así que todo mi apoyo para el ministro Quiroz. Estoy seguro de que mañana vamos a estar contentos de que aquí en el Senado se ha dado un paso trascendental para aprobar el proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social”, sostuvo.

Cabe recordar que ayer la Comisión de Hacienda despachó la iniciativa a la Sala del Senado, aunque aún persisten algunas diferencias con parlamentarios aliados respecto del financiamiento del Fondo Común Municipal y otros aspectos específicos del proyecto.

Descartan rebaja al impuesto a los combustibles

Consultado por la solicitud impulsada por el senador independiente-PPD Pedro Araya para reducir el impuesto específico a los combustibles como parte de un eventual acuerdo legislativo, García Ruminot descartó esa posibilidad y argumentó que el escenario internacional obliga a mantener una estricta disciplina fiscal.

Senador Pedro Araya SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Más que cerrar la puerta, constatamos una realidad”, esbozó, explicando que el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente ha provocado un nuevo incremento en los precios internacionales de los combustibles.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo no cuenta con margen para subsidiar el precio interno.

“El país prácticamente no tiene reservas”, afirmó, añadiendo que tanto el Presidente José Antonio Kast como el ministro Quiroz han remarcado que “la responsabilidad fiscal debe prevalecer sobre cualquier negociación política”.

Ejecutivo promete urgencia a proyecto impulsado por el PDG

Otro de los temas abordados por García Ruminot fue la negociación con el Partido de la Gente (PDG), cuyos votos podrían ser decisivos cuando la iniciativa regrese a la Cámara de Diputadas y Diputados en tercer trámite constitucional.

Tras reunirse con la diputada Zandra Parisi, el ministro confirmó que el Ejecutivo cumplirá el compromiso adquirido con esa colectividad y pondrá urgencia al proyecto que busca reducir el costo de medicamentos y pañales mediante un mecanismo de devolución para los beneficiarios del Registro Social de Hogares.

“Nos interesa cumplir con los compromisos que hemos asumido como Ejecutivo con el Partido de la Gente y vamos a poner urgencia al proyecto la próxima semana, seguramente el mismo día lunes, de tal manera de que no quepa ninguna duda de nuestra resuelta voluntad de cumplir con los compromisos”, afirmó.

Respecto del tipo de urgencia legislativa, indicó que la decisión será definida en los próximos días, aunque recalcó que la intención del gobierno es que la iniciativa avance con rapidez en el Congreso.

Tales gestiones buscan asegurar los apoyos necesarios para evitar que la megarreforma termine en una comisión mixta, escenario que La Moneda pretende eludir para acelerar la aprobación definitiva del proyecto.