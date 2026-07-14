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    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC

    La FNE solicitó al TDLC iniciar procedimiento para modificar sus instrucciones de carácter general N°6, para no generar duplicidad o conflicto con lo que establece la ley de compras públicas.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Alejandra De Lucca V.

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) modificar sus instrucciones para las bases de licitación para la contratación de obra pública municipal. El objetivo es que no haya problemas con la normativa de compras públicas y se generen dos procesos que entren en conflicto o se dupliquen.

    Según detectó la FNE, tras las consultas sobre la normativa de licitación del TDLC y la legislación en la materia, se “pueden generar situaciones de duplicidad regulatoria que dificultan su aplicación, incrementando los costos de cumplimiento para los sujetos obligados y los costos de fiscalización para las autoridades competentes.

    Ante este contexto, las modificaciones que plantea la FNE son parte de las Instrucciones de Carácter General (ICG) N°6, que establece el TDLC, y que tienen relación con temas de licitación respecto de las condiciones de competencia en las bases de licitación para la contratación de obra pública municipal, en aspectos relacionados con garantías, plazos mínimos y mecanismo de licitación.

    “La solicitud tiene por fin armonizar las Instrucciones con la Normativa de Compras Públicas (Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda), con el fin de otorgar a los agentes económicos certeza jurídica, previsibilidad y eficiencia“, dijo la FNE en un comunicado.

    De acuerdo con lo que explicó la FNE, las ICG N°6 son de carácter obligatorio para las municipalidades, corporaciones municipales, gobiernos regionales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y toda otra entidad que intervenga de forma directa o indirecta en la aprobación y/o diseño de las bases de licitación de los proyectos de ejecución de obra pública municipal.

    Finalmente, de acuerdo con lo solicitado por la FNE, el TDLC decretó la suspensión de los efectos de las instrucciones N° 3, 5 y 7 de las ICG N°6 hasta la resolución de la solicitud presentada.

    Sobre el corazón de estas instrucciones del TDLC en cuestión, que se busca alinear con la normativa de compras públicas, el objetivo es que exista competencia en las licitaciones para obras como el mejoramiento de fachadas, construcción de recintos comunales, arreglos de calles y plazas, etc.

    Más sobre:EconomíaLicitaciónMunicipiosFNETDLCPlazas

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