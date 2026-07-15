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    Política

    La Moneda enfrenta su primera emergencia climática: Kast instruye despliegue de autoridades en regiones

    El Presidente suspendió su gira en Tarapacá para permanecer en Santiago monitoreando la evolución del sistema frontal, mientras ministros y subsecretarios fueron enviados a las zonas de mayor riesgo. En Palacio asumen que la respuesta del Ejecutivo será una de las primeras grandes pruebas de gestión de la administración.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Francisco Corvalán
    Archivo: Kast bajo la lluvia en su última visita a la región de Aysén.

    La instrucción que salió de La Moneda fue categórica: ningún ministro, subsecretario ni integrante de los equipos operativos del gobierno podrá tomarse el día libre del interferiado del viernes.

    Con un sistema frontal que amenaza con dejar precipitaciones históricas entre las regiones de Atacama y Los Lagos -y que solo en la Región Metropolitana podría dejar entre 120 y 200 milímetros de lluvia, además de intensas rachas de viento-, el Ejecutivo decidió concentrar todos sus esfuerzos en la preparación de la emergencia.

    La situación obligó a activar un despliegue especial de autoridades en terreno: el ministro de Agricultura, Jaime Campos, fue destinado a Ñuble; la ministra de Energía, Ximena Rincón, permanecerá en Valparaíso durante el desarrollo del evento; el subsecretario de Energía, Hugo Briones, se trasladó a La Araucanía; el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, estará en Biobío; el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, en Coquimbo; el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, en Maule; la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, en O’Higgins; la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, también en Valparaíso; el subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, en Los Ríos.

    Mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabezará el monitoreo permanente desde la Región Metropolitana. Y junto con ello, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, estará en constante monitoreo de la posible afectación a viviendas, sobre todo en las zonas dañadas por otras catástrofes naturales donde aún se mantienen obras de reconstrucción en curso. Todo ello, en coordinación con los delegados presidenciales de cada región.

    Así, la instrucción de permanecer activos -considerando el feriado del jueves- es para todas las autoridades del gabinete, incluso a quienes no están en el listado del despliegue de la emergencia.

    Como parte de esa estrategia, el Presidente José Antonio Kast suspendió la gira de tres días que tenía programada para esta semana a la Región de Tarapacá. El itinerario contemplaba actividades entre el miércoles y el viernes, incluyendo una visita a la localidad fronteriza de Colchane y su participación en la festividad de La Tirana.

    Desde Presidencia explicaron que el Mandatario optó por priorizar la coordinación del sistema frontal, lo que le permitirá monitorear la evolución de la emergencia y mantenerse disponible para trasladarse a las zonas que eventualmente lo requieran.

    La decisión fue afinada luego de que el escenario fuera revisado el lunes en el comité político de La Moneda, instancia a la que asistió la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, para exponer las proyecciones meteorológicas y el plan de coordinación del Estado.

    La directora de Senapred, Alicia Cebrián, en el comité político del pasado lunes.

    En Palacio también se definió reforzar el contacto con gobernadores regionales, delegados presidenciales y alcaldes, además de mantener disponibles los recursos de emergencia durante todo el desarrollo del temporal.

    “Si en algún lugar de Chile, algún alcalde, algún gobernador, estima que no se ha prestado la atención suficiente en el tema preventivo, estamos a disposición. Nuestros ministros, subsecretarios, delegados, todos estamos en la misma función. Esto no tiene un color político, señaló.

    Este martes, Kast visitó junto al biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y la propia Cebrián la quebrada de Ramón, uno de los puntos críticos de la capital frente a lluvias intensas.

    Desde allí insistió en que el despliegue del Estado ya se encuentra en marcha, con las Fuerzas Armadas en acuartelamiento preventivo, policías, Bomberos y servicios públicos preparados para responder ante eventuales contingencias. Asimismo, hizo un llamado al autocuidado de la población y a evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores cordilleranos o zonas costeras, sobre todo considerando el feriado que se aproxima.

    El Mandatario también confirmó que, tras asistir este miércoles a la cuenta pública del Congreso Nacional, permanecerá en La Moneda para seguir la evolución del sistema frontal y, eventualmente, desplegarse en terreno. “Estaré disponible para cualquier gestión que sea necesaria y útil”, sostuvo, remarcando que el gobierno buscará facilitar todas las decisiones administrativas que permitan enfrentar la emergencia, pero respetando la conducción técnica encabezada por Senapred.

    En el Ejecutivo existe conciencia de que la respuesta frente a este tipo de emergencias suele convertirse en un momento de alta exposición política para los gobiernos.

    En la retina aún está la imagen de la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, recorriendo las zonas afectadas por inundaciones durante el gobierno de Ricardo Lagos -sobre un vehículo Mowag del Ejército- fue uno de los episodios que impulsó su popularidad como figura presidencial.

    Del mismo modo, en el primer gobierno de Sebastián Piñera quedó grabado el despliegue del Mandatario en terreno, con las ya emblemáticas parkas rojas, durante distintas emergencias.

    No es un secreto que la gestión de la emergencia suele transformarse en un factor que incide en la percepción pública y en el posicionamiento de las figuras políticas.

    Por lo mismo, en Palacio asumen que la coordinación, la capacidad de reacción y la presencia de las autoridades en las zonas afectadas serán observadas con especial atención durante los próximos días.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastDespliegueLa MonedaLluviasClimaEmergencia

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