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    En medio de guerra en Medio Oriente, la caída en la inflación de EE.UU. resta presión al dólar y las bolsas globales cierran al alza

    En concreto, la inflación de junio bajó 0,4%, mientras que el precio del cobre se empinó 1,49%, lo que ayudó al fortalecimiento del peso frente a la divisa de EEUU.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El recrudecimiento del conflicto en Irán y la batalla por el control del estrecho de Ormuz continúan marcando el devenir del precio de los combustibles, no obstante, el bajo dato de inflación en EE.UU. para el sexto mes del año dio un respiro a los mercados de renta variable.

    Este martes EE.UU. lanzó la cuarta ola de ataques sobre el país persa, a la vez que el Comando Central de Estados Unidos informó que se reanudo el bloqueo naval en Irán.

    Con este telón de fondo, los valores del crudo continuaron al alza. El petróleo el Brent -de referencia para Chile- subió hasta los US$85,37 por barril, equivalente a 2,48%, mientras que el WTI se empinó 2,16% a US$79,83.

    Sin embargo, para gran parte de los mercados la noticia que marcó la jornada fue el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, que registró en junio su mayor caída en más de seis años, llegando a una variación anual de 3,5% frente al 3,8% que esperaba el mercado.

    En concreto, el IPC cayó un 0,4% en junio con respecto al mes anterior. Los economistas consultados por Dow Jones habían pronosticado un descenso del 0,2% el mes pasado y esperaban que la tasa de inflación se situara en el 3,8%.

    Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de SURA Investments, señala que el dato de inflación de junio constituye una señal favorable para la Reserva Federal, al evidenciar una moderación más rápida de la prevista tanto en la inflación general como en la subyacente.

    “En particular, la estabilidad de la inflación núcleo durante el mes y su descenso anual a 2.6% sugieren que las presiones inflacionarias subyacentes continúan contenidas, otorgándole al banco central un mayor margen para mantener una postura paciente. No obstante, consideramos prematuro descartar nuevos riesgos inflacionarios, especialmente considerando que la reciente moderación del componente energético estuvo favorecida por una tregua temporal en Medio Oriente”, sostuvo.

    Así, explicó que “el mercado continúa anticipando un alza adicional de la tasa de política monetaria antes de finalizar el año, aunque con una menor convicción tras la publicación del dato de hoy”.

    Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de que el banco central subiera los tipos en su reunión de julio cayó del 42% al 17%. Sin embargo, según consignó CNBC, los operadores aún prevén una subida en la reunión de septiembre, con una probabilidad del 63% de que el tipo objetivo sea entre un cuarto y medio punto porcentual más alto.

    El dólar y las bolsas

    En este escenario, en Chile el dólar retomó su tendencia a la baja luego de la interrupción de este lunes, cuando subió $9,4. Al cierre de esta edición el tipo de cambio perdía $6 respecto al cierre de este lunes y se ubicaba en $927 la unidad.

    El dólar en Chile caía gracias al avance del cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional, y también pesaba el retroceso de la divisa en el mundo.

    En la Bolsa de Metales de Londres, el metal subió 0,6% respecto al cierre de este lunes y llegó a un valor de US$6,14 la libra, su mayor valor desde el 22 de junio del 2026 (US$6,18). Además, el cobre spot en Londres anotó cuatro jornadas consecutivas, donde avanzó 3,44%.

    Mientras que el valor a tres meses del cobre en Comex subía 1,49% a US$6,32 la libra.

    Por su parte, el dólar también cedía en el mundo. El Dollar Index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis divisas, entre ellas el euro, caía 0,39%.

    “Si la calma se mantiene y el conflicto en Medio Oriente no empeora, el dólar podría seguir cediendo y acercarse a la zona de $920. En el escenario alcista, si las tensiones vuelven a subir de tono y el petróleo se dispara, el dólar podría recuperarse y volver hacia los $932”, comentó Sebastián Moncada, senior account manager de la app de inversiones XTB.

    Por su parte, Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, sostuvo que “el peso chileno también encuentra apoyo en la disminución de las posiciones de inversionistas no residentes en contra de la moneda. Al 10 de julio, estas posiciones retrocedieron desde un máximo histórico de US$17.025 millones a US$16.654 millones, reflejando una moderación en las coberturas cambiarias y reduciendo parte de la presión alcista”.

    El dato de inflación ayudó a los mercados de renta variable. Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4 señaló que el registro de junio implica menores presiones inflacionarias en EEUU. y se reducen las probabilidades de alza de tasas por parte de la Fed, al menos en la reunión de julio, por lo que una política expansiva que implica baja de tasas implica “mayor liquidez, mayor demanda”.

    En EEUU. el índice S&P500 se empinó 0,38%, mientras que el industrial Dow Jones se mantuvo estable, con un lave subida de 0,02%, a la vez que el tecnológico Nasdaq trepó 0,9%.

    Las variaciones fueron empujadas por el desempeño del sector de semiconductores y por el inicio de la temporada de resultados, donde Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo reportaron utilidades por sobre las expectativas del mercado.

    En tanto, en Chile, el Ipsa recuperó los 11.000 puntos tras subir 0,9% y cerrar la sesión en 11.025,53 puntos.

    Entre las acciones más transadas destaca el salto de 3,16% de BCI, el 1,03% de SQM, la subida de 2,43% de Banco de Chile y el 2,52% de Copec.

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