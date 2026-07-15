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    Iván Poduje: “Lo único que nos importa es que se apruebe la ley. Por un voto, dos o tres, me da lo mismo, yo necesito la plata”

    "Lo que importa acá es que se apruebe la ley (de Reconstrucción). Como tenemos que construir casi 4.000 casas, y nos hemos gastado una gran cantidad de recursos ya, y no tenemos más recursos, a mí si se aprueba por un voto voy a festejar igual que si se aprueba por 10 o 13", dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo en el programa de streaming de La Tercera, de cara a la votación en particular de la iniciativa en el Senado.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    14-07-2026. Iván Poduje. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    “Cada vez que estoy angustiado le pregunto al ministro (Claudio) Alvarado, porque usted sabe que yo necesito la plata. El ministro me dice, ‘tranquilo, no se preocupe’”, relató el titular de Vivienda, Iván Poduje, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, para explicar cómo ha manejado la expectativa de cara a la votación de la megarreforma, que junto con modificaciones impositivas -donde se ha centrado el debate- incluye fondos para la reconstrucción de zonas siniestradas en el sur y en la región de Valparaíso.

    El desenlace de uno de los proyectos clave de La Moneda así como los preparativos para el sistema frontal de esta semana -motivo por el cual estará mañana en Valparaíso junto al Presidente José Antonio Kast- son algunos de los temas que abordó el secretario de Estado, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Luciano Jiménez.

    Hay emergencia preventiva en 10 regiones. Dicen que podría ocurrir algo parecido a lo de Corral, con derrumbes, aluviones...

    Los pronósticos tienen un margen de error. En este caso son pronósticos que tienen un nivel de predicción alto, un 75%, y por lo mismo es que se activan todos los protocolos que tiene el Estado de Chile y que el gobierno ha liderado a través del ministro Alvarado. La primera línea son los municipios, y los municipios ya tienen las cuatro macrobodegas que tiene Senapred provistas de todos los elementos claves. Todo eso está preparado (...). Además, Senapred tiene aproximadamente 1.800 puntos críticos detectados, 800 de ellos están en el frente de mal tiempo que se podría dar. Tenemos bastante tecnología hoy día para poder detectar, pero nunca sabemos.

    ¿Tienen identificados grupos más vulnerables por los que salir en ayuda?

    Sí, tenemos identificados los puntos críticos donde tenemos asentamientos precarios en zonas de riesgo (...). Se llama ‘remoción en masa’, que es un riesgo de que la lluvia genere desprendimientos de tierra, como los que vimos en Corral en los caminos, pero sobre viviendas. Adicionalmente tenemos dos áreas de cuidado que son las zonas de reconstrucción, donde los incendios alteran la capa vegetal (...) y eso hace que el agua sea más peligrosa. En las partes urbanas los sectores de más riesgo son las viviendas ubicadas en zonas de pendientes con riesgo de remoción. Ahí tenemos Valparaíso, Viña del Mar, Talcahuano. (Hay) cuatro sectores identificados donde los equipos debieran ir hoy día a avisar a las familias que tienen que salir.

    En síntesis, ¿se sienten preparados y creen que van a poder cumplir?

    Nunca uno puede estar completamente preparado porque siempre hay eventualidades. Si llueve mucho en un sector y se produce un barranco o un desplazamiento de tierra y puede afectar viviendas, eso es una cuestión muy difícil de prever.

    En cuanto a la megarreforma, que se votará en particular en el Senado, ¿espera que tenga un amplio respaldo la parte de reconstrucción?

    A nosotros lo único que nos importa es que se apruebe la ley. Por un voto, dos votos o tres votos, me da lo mismo, yo necesito la plata. Son $ 445 mil millones. Lo que hemos hecho es gastarnos los recursos regulares, pero claramente ya no se puede más.

    En esto es pragmático...

    Es fundamental para nosotros que se apruebe (...). Acabamos de anunciar un proyecto en Concepción por 112 millones de dólares, el proyecto más grande de la reconstrucción. Son 1.020 familias que están en un barrio que se llama Ríos de Chile, donde se quemó todo en la localidad de Lirquén. Estuve con el alcalde, el delegado y todas las familias anunciando el proyecto, entonces si no me llega la plata, me van a colgar de la plaza, y al delegado también.

    ¿Cómo avanza la reconstrucción del sur y la de Valparaíso?

    La reconstrucción del sur avanza perfecto e incluso más rápido de lo esperado, y la reconstrucción de Valparaíso avanza un poco más lento de lo esperado. Tuve un problema judicial ahí, en una fiscalización detectamos una empresa con severa falencia (...). Cuento corto: 8 querellas, 320 casas paralizadas, yo estoy querellado ahora de vuelta por ellos, pero lo vamos a sacar. En Viña del Mar vamos a tener un atraso respecto a mi estimación original, pero no es significativo. Es por esto que nos encontramos. (...) Lo que importa acá es que se apruebe la ley (de Reconstrucción). Como tenemos que construir casi 4.000 casas, y nos hemos gastado una gran cantidad de recursos ya, y no tenemos más recursos, a mí si se aprueba por un voto voy a festejar igual que si se aprueba por 10 o 13.

    Usted se juega su capital político porque ha dicho que si no se cumplen los plazos pone su cabeza para la guillotina.

    Sí, pero mi capital político me importa tres pepinos. Mi única preocupación ahora es construir las casas para las familias sin casa, poder actualizar nuestros instrumentos de planificación que están obsoletos. Efectivamente, como usted dice, yo puse... A mí no me corresponde poner el cargo, entonces fue un error mío porque eso lo define el Presidente, pero yo digo, si yo no hago la pega, me tengo que ir, nomás, como cualquier chileno.

    ¿Espera que cuando se apruebe la ley sea más expedito el camino de los recursos? Me acuerdo de la frase de la “Virgen del Puño” (que dijo sobre el ministro Quiroz).

    A ver, si para ser popular no (se) es ministro de Hacienda (...). Ninguno ha llegado a La Moneda, por algo será. Entonces es superfácil pegarle y yo no lo voy a hacer. Lo que dije me refería a que algunas constructoras me dicen ‘sabe que está este daño, pero ya pasaron los cinco años de garantía, así que lo tiene que arreglar usted’. ¿Con qué plata? Le digo yo, si lo tiene que arreglar usted. Eso fue a lo que me referí.

    ¿Pueden ustedes ser un músculo importante para ayudar a bajar el desempleo?

    Vamos a ser un músculo importante (...). Acá se da una cosa maravillosa en el Ministerio de la Vivienda que es que podemos ayudar a resolver el problema de empleo mejorando nuestros barrios, viviendas, cambiando techos de asbestos, reemplazando escaleras en mal estado, construyendo sedes. Ese es un plan que le hemos presentado al Presidente, muy potente, y esperamos que se pueda anunciar pronto.

    Más sobre:Desde la RedacciónIván PodujeReconstrucciónMegarreformaGobiernoSistema Frontal

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