El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”.

Kylian Mbappé saca la voz tras la eliminación de Francia ante España. El delantero, que cumplió una de sus actuaciones más bajas en la Copa del Mundo, analizó lo sucedido en Dallas. “No hicimos el partido que queríamos. Si no haces lo que quieres en el Mundial, pierdes”, señaló de entrada.

“Hubo demasiadas aproximaciones técnicas para marcar la diferencia. Si dejamos que España haga eso con su nivel, es más difícil. Había que obligarles a correr sin el balón, no les gusta eso. Nuestros toques no eran dignos de una semifinal de la Copa del Mundo. Si los pones uno tras otro. Cuando ganamos, ganamos con la cabeza alta. Ahora perdimos, también hay que mantener la cabeza alta", añadió.

Mbappé ante Fabián Ruiz. Xu Zijian

El ariete, eso sí, reconoció los méritos del cuadro ibérico. ”España se mantuvo fiel a su plan de juego. Si somos honestos, no tuvimos lo necesario para llegar a la final", dijo.

Mbappé analizó los movimientos de Francia y los errores que encontró en el duelo. “Estábamos presionando tres contra dos. Fue un error, contra España debes presionar hombre a hombre”, remarcó.

Finalmente, lamentó que solo podrán aspirar al tercer lugar. “Nuestro sueño era jugar la final”, cerró. Mbappé, por primera vez desde su debut en Copas del Mundo, no estará en la definición por el título.