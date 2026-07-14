SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presidente de la FED, Kevin Warsh, modera el optimismo tras último dato de IPC de Estados Unidos

    Pese a las presiones de parlamentarios, no comentó el futuro de las tasas de interés, que serán definidas dentro de dos semanas en la próxima reunión de política monetaria.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega

    El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, compareció por primera vez desde que ocupa el cargo ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes.

    Pese a que el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) reveló una caída de -0,4% versus el -0,1% que se esperaba, Warsh no se mostró satisfecho.

    “Es solo un dato. (...) Puede que algunos vean los datos de esta mañana y digan: ‘Bueno, misión cumplida, todo va de maravilla’. Esa no es mi opinión”, dijo a los legisladores.

    Durante las tres horas que duró la sesión, Warsh repitió a la Comisión la promesa de bajar la inflación, afirmando que los miembros de su comité de fijación de tasas “no toleran una inflación persistentemente elevada”. Criticó también reiteradamente al Banco Central por permitir inflaciones superiores a la meta del 2% por cinco años.

    Aumento de la tasa de interés

    La nueva cifra de inflación debería tranquilizar a los economistas que sugirieron considerar un nuevo aumento en la tasa de interés para la reunión de la Reserva Federal dentro de dos semanas, pero Warsh se mostró renuente a emitir juicios al respecto.

    En cambio, se mostró optimista respecto al futuro económico, dando su éxito como asegurado. “Si acertamos con la política monetaria —y lo haremos—, el repunte inflacionario de los últimos cinco años será cosa del pasado", afirmó.

    Por su parte, Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal que lideró los recortes del año pasado, declaró el pasado lunes que veía “argumentos sólidos para que la inflación mejorara en los próximos meses”, pero que un aumento de las tasas debería considerarse si la inflación no avanza de la forma esperada.

    La influencia de Trump

    Warsh también fue enfático en que la Fed es “un banco central independiente”. Esto ante los cuestionamientos de la demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez, quien le preguntó durante su presentación si se encuentra trabajando para el presidente Trump.

    “Es un honor para nosotros ser independientes”, afirmó Warsh. Aunque reconoció que “fuera de los muros de la Reserva Federal, sin duda hay mucha política”.

    En ese sentido también admitió que gran parte de lo que impulsa el alza de los precios se escapa del control de la Fed, principalmente “los conflictos en el extranjero y demás”. Sin embargo, afirmó que aunque la Fed “no puede ni debe tener control directo sobre eso (…) sigue siendo responsable del resultado”.

    Más sobre:EconomíaInflaciónIPCKevin Warsh

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio

    Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia

    Gobierno anuncia suspensión de clases para este miércoles en las regiones del Ñuble y Biobío

    Ministro Alvarado llama al PPD a respaldar acuerdo por la megarreforma: “Aún queda tiempo y vamos a seguir conversando”

    García Ruminot respalda a Quiroz y destaca su “voluntad de diálogo” en medio de críticas por la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Ejecutivo despedido por investigación en El Teniente demanda indemnización de $1.142 millones a Codelco

    Ejecutivo despedido por investigación en El Teniente demanda indemnización de $1.142 millones a Codelco

    2.
    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    3.
    La mitad de los trabajadores con jornada completa ganó $800.000 o más al mes en 2025

    La mitad de los trabajadores con jornada completa ganó $800.000 o más al mes en 2025

    4.
    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    5.
    Tras última baja, precios de combustibles en Chile quedan entre los menores de la OCDE y solo dos países volvieron al nivel previo a la guerra

    Tras última baja, precios de combustibles en Chile quedan entre los menores de la OCDE y solo dos países volvieron al nivel previo a la guerra

    6.
    David Bravo dice que las medidas del gobierno para reducir ahora el desempleo son “insuficientes”

    David Bravo dice que las medidas del gobierno para reducir ahora el desempleo son “insuficientes”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia
    Chile

    Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia

    Gobierno anuncia suspensión de clases para este miércoles en las regiones del Ñuble y Biobío

    Ministro Alvarado llama al PPD a respaldar acuerdo por la megarreforma: “Aún queda tiempo y vamos a seguir conversando”

    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC
    Negocios

    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC

    Caso Factop: la comunicación interna de Andrés Trivelli por el cierre total de la investigación en contra de ejecutivos de LarrainVial

    Presidente de la FED, Kevin Warsh, modera el optimismo tras último dato de IPC de Estados Unidos

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio
    Tendencias

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”
    El Deportivo

    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”

    Deschamps explota tras la eliminación de Francia ante España: “¿Está el árbitro al nivel de una semifinal del Mundial?"

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”
    Cultura y entretención

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol
    Mundo

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    La Asamblea Nacional venezolana anuncia una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición para reconstruir el país tras terremotos

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”