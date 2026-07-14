Presidente de la FED, Kevin Warsh, modera el optimismo tras último dato de IPC de Estados Unidos

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, compareció por primera vez desde que ocupa el cargo ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes.

Pese a que el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) reveló una caída de -0,4% versus el -0,1% que se esperaba, Warsh no se mostró satisfecho.

“Es solo un dato. (...) Puede que algunos vean los datos de esta mañana y digan: ‘Bueno, misión cumplida, todo va de maravilla’. Esa no es mi opinión”, dijo a los legisladores.

Durante las tres horas que duró la sesión, Warsh repitió a la Comisión la promesa de bajar la inflación, afirmando que los miembros de su comité de fijación de tasas “no toleran una inflación persistentemente elevada”. Criticó también reiteradamente al Banco Central por permitir inflaciones superiores a la meta del 2% por cinco años.

Aumento de la tasa de interés

La nueva cifra de inflación debería tranquilizar a los economistas que sugirieron considerar un nuevo aumento en la tasa de interés para la reunión de la Reserva Federal dentro de dos semanas, pero Warsh se mostró renuente a emitir juicios al respecto.

En cambio, se mostró optimista respecto al futuro económico, dando su éxito como asegurado. “Si acertamos con la política monetaria —y lo haremos—, el repunte inflacionario de los últimos cinco años será cosa del pasado", afirmó.

Por su parte, Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal que lideró los recortes del año pasado, declaró el pasado lunes que veía “argumentos sólidos para que la inflación mejorara en los próximos meses”, pero que un aumento de las tasas debería considerarse si la inflación no avanza de la forma esperada.

La influencia de Trump

Warsh también fue enfático en que la Fed es “un banco central independiente”. Esto ante los cuestionamientos de la demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez, quien le preguntó durante su presentación si se encuentra trabajando para el presidente Trump.

“Es un honor para nosotros ser independientes”, afirmó Warsh. Aunque reconoció que “fuera de los muros de la Reserva Federal, sin duda hay mucha política”.

En ese sentido también admitió que gran parte de lo que impulsa el alza de los precios se escapa del control de la Fed, principalmente “los conflictos en el extranjero y demás”. Sin embargo, afirmó que aunque la Fed “no puede ni debe tener control directo sobre eso (…) sigue siendo responsable del resultado”.