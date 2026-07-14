Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia

El Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca conformó este martes la terna de candidatos para ocupar el cargo de fiscal regional del Maule, etapa clave del proceso de designación de la nueva máxima autoridad del Ministerio Público en la región.

La sesión fue encabezada por el presidente del tribunal de alzada, ministro Moisés Muñoz, e integrada por los ministros Jeannette Valdés, Gerardo Bernales, Blanca Rojas, Marisol Ponce, Ingrid Castillo y el ministro (s) Álvaro Saavedra.

Durante la audiencia pública, los nueve postulantes expusieron ante el pleno sus propuestas de trabajo y lineamientos para dirigir la Fiscalía Regional del Maule.

Tras las presentaciones, los ministros realizaron la votación que definió a los tres candidatos con mayor respaldo.

La terna quedó integrada por:

Mauricio Jorquera Loyola , con cuatro votos.

Marcela Moreno Ríos , con tres votos.

Rodrigo Peña Sepúlveda, con tres votos.

En el detalle de la votación, el presidente de la Corte, Moisés Muñoz, respaldó a Héctor de la Fuente y Rodrigo Peña. La ministra Jeannette Valdés votó por Mauricio Jorquera y Rodrigo Peña; el ministro Gerardo Bernales apoyó a Mauricio Jorquera y Marcela Moreno; la ministra Blanca Rojas también respaldó a Jorquera y Moreno; la ministra Marisol Ponce votó por Rodrigo Peña y Francisco Soto.

En tanto, la ministra Ingrid Castillo lo hizo por Marcela Moreno y Francisco Soto; mientras que el ministro (s) Álvaro Saavedra entregó sus preferencias a Mauricio Jorquera y Pedro Salgado.

Concluido este proceso, la nómina será remitida al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien deberá escoger al nuevo fiscal regional dentro de los plazos establecidos por la ley.

La trayectoria de los tres candidatos

Mauricio Jorquera se desempeña actualmente como abogado asesor de la Fiscalía Regional del Maule, donde ha desarrollado labores de apoyo jurídico y estratégico para la conducción regional del Ministerio Público. Su postulación fue la que obtuvo el mayor respaldo del pleno, con cuatro sufragios.

Marcela Moreno es abogada y actualmente ejerce como asesora de la Fiscalía Regional del Maule. Es la única mujer que integró el proceso de selección y ha desarrollado su carrera profesional al interior del Ministerio Público, participando en labores de asesoría jurídica y coordinación institucional.

Rodrigo Peña, por su parte, se desempeña como abogado asesor de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Anteriormente ejerció funciones como abogado asesor en la Fiscalía Regional del Maule y cuenta con especialización en derechos humanos, además de experiencia en materias de persecución penal y gestión institucional.