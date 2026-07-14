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    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    La firma tras el iPhone acusa a los creadores de ChatGPT de orquestar una campaña para apropiarse de información confidencial y acelerar el desarrollo de sus propios dispositivos.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Todo se remonta a una falla de seguridad y a un mensaje de texto. Cuando el ingeniero Chang Liu renunció a Apple para unirse a OpenAI, abandonó la empresa con una ventaja técnica (siguió accediendo a información sensible) y una MacBook que nunca devolvió.

    LOL, I found out I can access the network storage

    Chang Liu, en la demanda de Apple

    Según una demanda de más de 40 páginas presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Liu descubrió un error de software que le otorgaba acceso a los servidores confidenciales de su antiguo empleador.

    “LOL, descubrí que puedo acceder al almacenamiento de red, qué divertido”, escribió Liu a su entonces compañera de trabajo en https://www.latercera.com/etiqueta/apple/, Alyssa Peng.

    Ese mensaje, documentado en los archivos judiciales a los que tuvieron acceso medios como Bloomberg y The New York Times, fue citado por Apple como parte de la evidencia de un nuevo conflicto legal en Silicon Valley.

    La demanda de Apple contra OpenAI

    Jony Ive y Sam Altman

    Apple acusa a la empresa creadora de ChatGPT de orquestar una campaña estructurada para robar información confidencial y acelerar el desarrollo de sus propios dispositivos de hardware.

    El documento legal detalla que Liu descargó decenas de archivos confidenciales sobre hardware, presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas y un manual de más de mil páginas, todo esto mientras ya operaba formalmente como empleado de OpenAI.

    Apple alega que Peng respondió al mensaje indicando “estoy lista” y lo ayudó a extraer datos adicionales desde su propia estación de trabajo. Apple sostiene que Liu instruyó a Peng sobre cómo evadir al equipo de seguridad.

    En abril de 2026, Peng también renunció para integrarse a OpenAI.

    Los señalados por la demanda de Apple

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Junto con Liu, la acción judicial involucra directamente a Tang Yew Tan, un veterano con 24 años de trayectoria en Apple que supervisó el diseño físico del iPhone y el Apple Watch, y que ejerce hoy como director de hardware en OpenAI.

    Tan abandonó Apple a principios de 2024 para unirse a io Products, el estudio fundado por el exjefe de diseño de Apple Jony Ive, compañía que OpenAI adquirió por 6.400 millones de dólares en mayo del año pasado.

    Apple denuncia que la estrategia de reclutamiento de OpenAI apuntó a más de 400 de sus exempleados.

    La demanda alega que Tan enviaba información sobre proveedores a su correo personal antes de dejar Apple y posteriormente utilizaba esos datos para entrevistar a los candidatos.

    El texto legal asegura que Tan pedía a los postulantes llevar componentes físicos, como baterías y placas lógicas, a sesiones presenciales en las oficinas de OpenAI.

    Un empleado citado en la demanda reconoció su sorpresa al ver que los candidatos llevaban prototipos a las entrevistas de trabajo.

    La disputa también abarca a la cadena de suministro. Apple afirma que OpenAI contactó a un socio de fabricación para aplicar técnicas exclusivas de acabado de metales, engañando al proveedor al hacerle creer que contaban con la autorización de Apple.

    El quiebre

    Sam Altman y Tim Cook

    Tras iniciar una investigación interna en febrero y no recibir respuesta a sus advertencias, Apple exige ahora la devolución de todos los materiales obtenidos y el pago de daños compensatorios.

    Este quiebre evidencia la creciente tensión por dominar el mercado de los dispositivos impulsados por inteligencia artificial.

    Aunque ambas empresas pactaron en 2024 la integración de ChatGPT en los sistemas operativos de Apple, la relación actual se encuentra fuertemente deteriorada.

    En respuesta a las acusaciones, OpenAI desestimó los cargos formales. Un portavoz de la compañía declaró a la prensa que no tienen interés en los secretos comerciales de otras empresas. Además, afirmaron que sus equipos de trabajo permanecen concentrados en la construcción de tecnología innovadora propia.

    El caso quedó en manos de la justicia federal de California y marca un nuevo hito en las relaciones corporativas del sector tecnológico.

    Lee también:

    Más sobre:AppleOpenAITang Yew TanChang LiuAlyssa PengEstados Unidos TecnologíaSilicon ValleyChatGPTiPhoneInteligencia artificialDemanda de Apple contra OpenAIDemandaEspionaje corporativoreclutamiento exempleados Appletensión mercado dispositivos IAtribunal federal CaliforniaChatGPT integración Apple 2024entrevistas con prototipos OpenAIJony Ive estudio diseñoio Products adquisiciónproveedores Apple OpenAIcadena de suministro Applefuga de información Applehardware OpenAIdisputa legal Silicon Valleyintegración ChatGPT Appleio Products Jony Ivereclutamiento de exempleados Apple

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