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    Cómo el lugar en el que vives podría influir en tu riesgo de desarrollar demencia, según un estudio

    Los hallazgos sostienen que un enfoque único para la prevención no funciona en todas partes. Los investigadores, quienes analizaron datos de 14 países y regiones, afirman que sus conclusiones deberían ayudar a diseñar estrategias de prevención adaptadas a poblaciones específicas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo el lugar en el que vives podría influir en tu riesgo de desarrollar demencia, según un estudio. Foto: referencial.

    Una investigación realizada con más de 214.000 adultos mayores de 14 países y regiones concluyó que los factores de riesgo controlables más comunes para la demencia varían ampliamente de un país a otro.

    De acuerdo a los autores, quienes publicaron su estudio en la revista The Lancet Healthy Longevity a mediados de julio, sus hallazgos sostienen que un enfoque único para la prevención no funciona en todas partes.

    El trabajo fue liderado por profesionales de la Universidad del Sur de California (USC, por su sigla en inglés), la Universidad de Brown y la Universidad John Hopkins.

    Según los investigadores, la mayor parte del conocimiento científico sobre la prevención de la demencia proviene de estudios realizados en países ricos como Estados Unidos y los de Europa Occidental.

    Bajo esta premisa, se propusieron analizar si estos mismos patrones se mantenían en países de ingresos bajos y medios.

    Para ello, los investigadores del equipo de Gateway to Global Aging Data combinaron datos de encuestas de estudios longitudinales sobre el envejecimiento.

    Los sondeos fueron realizados entre 2009 y 2023, en 14 países y regiones: Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda del Norte, Europa del Este, Europa Occidental, Europa del Norte, Europa del Sur, Corea del Sur, México, China, Malasia, Brasil e India.

    La muestra total fue de 214.251 adultos mayores.

    Con estos datos, analizaron 12 factores de riesgo modificables identificados por la Comisión Lancet para la demencia. Entre estos se encontraron la pérdida auditiva, la depresión, la inactividad física y el aislamiento social.

    Junto con ello, compararon la frecuencia de cada factor, cómo variaban según la edad, el sexo y el nivel educativo. También consideraron con qué frecuencia se presentaban varios factores de riesgo simultáneamente en una misma persona.

    Cómo el lugar en el que vives podría influir en tu riesgo de desarrollar demencia, según un estudio. Foto: referencial.

    Cómo el lugar en el que vives podría influir en tu riesgo de desarrollar demencia

    Al analizar los resultados, los investigadores encontraron diferencias y similitudes en los factores de riesgo de demencia según cada país y región.

    En las diferencias, vieron que un bajo nivel educativo afectó al 86% de los adultos mayores en China, pero solo al 12% en Estados Unidos.

    Por otro lado, un IMC (Índice de masa corporal) elevado afectó al 45% de los estadounidenses, en comparación a solo el 13% de la población de la India.

    Respecto a las similitudes, vieron que ciertos factores de riesgo tendieron a agruparse en patrones similares a nivel mundial, como los riesgos cardiovasculares (por ejemplo, colesterol alto e hipertensión) o las conductas de riesgo (como fumar y beber).

    Los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular fueron más prevalentes en los países de altos ingresos que en los de ingresos bajos y medios.

    Sin embargo, la prevalencia también fue mayor en los dos países latinoamericanos incluidos —México y Brasil— , en comparación a otros territorios con un estatus socioeconómico similar.

    La autora principal del estudio, Emma Nichols, declaró a través de un comunicado de la Universidad del Sur de California: “Me sorprendieron menos las diferencias y más algunas de las similitudes, en particular la forma en que estos riesgos se presentan en distintos contextos”.

    Cómo el lugar en el que vives podría influir en tu riesgo de desarrollar demencia, según un estudio. Foto: referencial.

    “Esto tiene implicaciones reales en el diseño de estrategias e intervenciones de prevención, ya que algunos aspectos son más consistentes entre diferentes lugares de lo que podríamos esperar”, agregó la investigadora del Centro de Investigación Económica y Social del Instituto Schaeffer de Políticas Públicas y Servicio Gubernamental de la USC.

    Los autores afirman que sus hallazgos deberían ayudar a los responsables de la toma de decisiones y a las organizaciones de salud a diseñar estrategias de prevención de la demencia adaptadas a sus propias poblaciones.

    Por ejemplo, sugieren, un programa que conecta a las personas con la atención para la diabetes podría rediseñarse para abordar simultáneamente el conjunto de riesgos cardiometabólicos relacionados, como el colesterol alto y la hipertensión.

    Nichols enfatizó que “el riesgo de estas consecuencias en la vejez no está predeterminado”.

    “Son factores de riesgo que se experimentan a lo largo de la vida, y uno puede influir en su propio riesgo, reconociendo también cómo los factores sociales más amplios lo influyen”.

    Anticipó que un futuro nuevo estudio podría ampliarse para incluir nuevos factores de riesgo, como la falta de sueño, y otros países a medida que dispongan de más datos.

    Los investigadores ya están recopilando información de otros territorios, como Kenia y Egipto, asegura el comunicado de la USC.

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