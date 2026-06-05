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    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    En su investigación, los autores también vieron que las dietas ricas en alimentos mínimamente procesados se asociaron con un menor riesgo de demencia y deterioro cognitivo.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio. Foto: referencial.

    Un estudio publicado en el American Journal of Public Health a principios de junio concluyó que una dieta rica en alimentos ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de demencia.

    El trabajo fue realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y otras instituciones. Se propusieron analizar el impacto de los alimentos ultraprocesados ​​considerando diversos factores, como la educación, los ingresos, el tabaquismo, la actividad física y el consumo de alcohol.

    La investigación consideró una muestra de más de 5.300 adultos estadounidenses de 50 años o más, a quienes se les dio seguimiento durante casi nueve años en promedio.

    Sus hallazgos se suman a la creciente evidencia científica que vincula las dietas ricas en alimentos ultraprocesados con problemas de salud como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2.

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio. Foto: referencial.

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según el estudio

    Los autores vieron que las personas que reportaron consumir la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados tuvieron un 58% más de riesgo de desarrollar demencia posteriormente y un 46% más de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo, en comparación a quienes reportaron consumir la menor cantidad.

    Generalmente, los investigadores en nutrición describen este tipo de alimentos como aquellos que contienen ingredientes que no se suelen encontrar en una cocina doméstica, tales como emulsionantes y el jarabe de maíz de alta fructosa.

    Se caracterizan por su alto contenido en grasas saturadas, azúcares añadidos y aditivos.

    Productos de producción industrial como galletas, salchichas y papas fritas envasadas, por mencionar solo algunos, han sido clasificados como ultraprocesados.

    En el nuevo estudio, los autores vieron que las dietas ricas en alimentos mínimamente procesados —como frutas frescas, verduras, cereales integrales, pescado y carnes sin procesar— se asociaron con un menor riesgo de demencia y deterioro cognitivo.

    Las personas que consumían la mayor cantidad de alimentos mínimamente procesados ​​presentaban un 41% menos de riesgo de demencia, en comparación a quienes consumían la menor cantidad.

    Los riesgos identificados en el nuevo estudio no se limitaron a las personas que consumían la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados.

    En el análisis, los investigadores vieron que quienes tenían niveles de consumo más moderados de alimentos ultraprocesados presentaban un mayor riesgo de demencia y deterioro cognitivo que las personas que tenían un menor consumo.

    La académica de nutrición en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y coautora del estudio, Cindy W. Leung, dijo en declaraciones rescatadas por el Wall Street Journal:

    “Decir simplemente: ‘Bueno, no consumo todas mis calorías de alimentos ultraprocesados, estoy a salvo’, demuestra que quizás no exista un nivel seguro”.

    Como parte del estudio, los investigadores analizaron el impacto de tipos específicos de alimentos ultraprocesados. Vieron que las carnes procesadas, como el tocino y las salchichas, estaban relacionadas con el mayor riesgo de demencia y deterioro cognitivo.

    Quienes consumían más alimentos ultraprocesados ​​tenían una ingesta promedio de casi un kilogramo diario de estos productos, más de cuatro veces superior a la de quienes consumían menos.

    Sin embargo, la investigación es observacional. No demuestra que los alimentos ultraprocesados causen demencia y deterioro cognitivo, sino que identifica relaciones entre distintos factores.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

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