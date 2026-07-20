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    Aguas del Valle advierte que reposición del servicio podría tardar hasta 35 horas en La Serena y Coquimbo

    La sanitaria señaló que las inundaciones y la alta turbiedad provocadas por el sistema frontal dañaron infraestructura clave de producción en ambas comunas, mientras el diagnóstico definitivo dependerá de las nuevas precipitaciones previstas para las próximas horas.

    Por 
    Roberto Martínez

    La empresa Aguas del Valle informó que la reposición del suministro de agua potable en los sectores afectados por el temporal en La Serena y Coquimbo podría extenderse por alrededor de 35 horas una vez que el río Elqui recupere condiciones aptas para el tratamiento del agua, aunque advirtió que el plazo dependerá de la evolución del sistema frontal y de las nuevas precipitaciones pronosticadas para las próximas horas.

    El gerente general de la sanitaria, Andrés Nazer, explicó en entrevista con 24 Horas que, antes de reiniciar el abastecimiento, es necesario que disminuya la turbiedad del río, proceso que por sí solo demora cerca de 15 horas, tras lo cual comienza la producción y distribución del recurso hacia los estanques y redes de ambas ciudades.

    “Una vez teniendo el agua del río en condiciones, podemos hablar de aproximadamente unas 35 horas de recuperación. El tiempo es prolongado y por eso es tan importante tener el diagnóstico mañana en la mañana de las condiciones en que amanezcamos con el río después de las precipitaciones de hoy”, afirmó.

    Daños en la planta Las Rojas redujeron la capacidad de producción

    El ejecutivo explicó que la crecida del río Elqui registrada durante la tarde y noche del miércoles provocó inundaciones que afectaron infraestructura crítica del sistema de producción de agua potable, especialmente la planta Las Rojas.

    “Tenemos varios pozos que fueron afectados y eso desequilibró el sistema y redujo la capacidad de producción que tenemos y, por lo tanto, a partir de hoy en la mañana se empezaron a generar cortes de suministro en algunos sectores”, explicó.

    Añadió que la empresa mantiene un monitoreo debido a que las precipitaciones pronosticadas para esta noche podrían provocar nuevas crecidas del río.

    “Hoy estamos con un impacto más o menos importante, sosteniendo lo que se puede y esperando las precipitaciones de esta noche, que pueden generar nuevas crecidas del río. Eso podría generar otros impactos y, en función de eso, vamos a tener que ir evaluando cómo va recuperándose el sistema en los próximos días”, indicó.

    Desborde del Río Elqui Pedro Rafael Sandoval Paul

    Nazer explicó que el principal obstáculo para restablecer completamente el servicio sigue siendo la elevada turbiedad que presentan las aguas del río Elqui, condición que impide su tratamiento normal en las plantas de producción.

    A ese proceso se suma el tiempo necesario para distribuir nuevamente el recurso a toda la red de abastecimiento.

    El ejecutivo enfatizó que las condiciones que presente el río durante la jornada del viernes serán determinantes para establecer un cronograma más preciso de normalización.

    La Serena y Coquimbo concentran la mayor complejidad

    Respecto del impacto territorial de la emergencia, Aguas del Valle indicó que la situación más compleja se concentra en la conurbación de La Serena y Coquimbo, mientras que otras provincias presentan una evolución más favorable.

    Nazer precisó que en la provincia del Choapa el suministro se mantiene sin interrupciones y que en Ovalle ya fue posible reiniciar la producción de agua, aunque todavía con niveles de turbiedad superiores a los establecidos para el consumo directo.

    “Podemos prever que la recuperación podría ser bastante más rápida que en La Serena y Coquimbo, pero eso dependerá de lo que ocurra esta noche con las nuevas crecidas y con el comportamiento del embalse Recoleta”, explicó.

    En contraste, sostuvo que la conurbación presenta mayores dificultades debido a la magnitud de su infraestructura.

    El más complejo es sin duda La Serena y Coquimbo, porque es un sistema muchísimo más grande, con mayor demanda, más estanques, más redes y mayores distancias para transportar el agua. Todo eso hace que la recuperación sea más lenta”, señaló.

    Finalmente, el gerente general indicó que este martes será una jornada clave para evaluar el comportamiento del sistema y estimar los plazos definitivos de reposición.

    Yo creo que a mediodía vamos a poder tener una sensibilidad mucho más fina respecto de lo que enfrentamos y de lo que puede ocurrir en los próximos días”, concluyó.

    Más sobre:Agua potableSistema frontalLa SerenaCoquimboRegión de CoquimboRío ElquiTurbiedadNacional

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