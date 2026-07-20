Comunidad Palestina de Chile cuestiona abstención del gobierno en resolución sobre crisis sanitaria en Gaza

La Comunidad Palestina de Chile manifestó este lunes su “profunda preocupación” por la abstención del Estado chileno en la votación de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud respecto de una resolución sobre la situación sanitaria en el Territorio Palestino Ocupado y el Golán sirio ocupado por Israel, asegurando que la decisión representa un cambio en la política exterior que el país ha mantenido durante más de tres décadas.

A través de una declaración pública, la organización sostuvo que la resolución -aprobada por 89 votos a favor- solicitaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS) informar y adoptar medidas frente a la destrucción del sistema sanitario palestino, los ataques contra hospitales, ambulancias y personal médico, además de abordar la obstrucción de la ayuda humanitaria, la malnutrición, el riesgo de hambruna y las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del conflicto.

Según la comunidad, la abstención chilena “constituye un cambio respecto de la posición que Chile ha sostenido de manera consistente sobre esta materia” y señalaron que no puede interpretarse como una decisión de carácter exclusivamente técnico.

Críticas al cambio de postura

En el comunicado, la organización afirmó que la determinación “resulta difícil de comprender” debido a que, a su juicio, contradice la histórica posición del país en favor del derecho internacional, la protección de la población civil y el cumplimiento de las resoluciones impulsadas por Naciones Unidas.

Asimismo, recordó que entre 1990 y 2025 Chile respaldó de forma sistemática el texto anual sobre Palestina y el Golán en la Organización Mundial de la Salud, registrándose únicamente una ausencia en la votación de 2009.

“La abstención de 2026 en la decisión WHA79(9) constituye, por tanto, una ruptura diplomática significativa con una línea sostenida durante más de tres décadas por gobiernos de distintas tendencias políticas”, señaló la declaración.

Llamado a rectificar

La Comunidad Palestina también expresó preocupación porque la abstención se produjera pocas semanas después de que Chile apoyara, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, resoluciones relacionadas con la rendición de cuentas, la ilegalidad de los asentamientos israelíes y el derecho del pueblo palestino a la libre determinación.

En ese contexto, sostuvo que “Chile no puede guardar silencio ni adoptar posiciones ambiguas frente a la destrucción deliberada de un sistema sanitario, el hambre de la población civil y los ataques contra quienes tienen la misión de salvar vidas”.

Finalmente, la organización solicitó al Ejecutivo reconsiderar la señal entregada en la Asamblea Mundial de la Salud y reafirmar, mediante acciones concretas, “el compromiso histórico de Chile con el derecho internacional, la justicia internacional, la protección de la población civil y los legítimos derechos del pueblo palestino”.