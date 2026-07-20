SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Comunidad Palestina de Chile cuestiona abstención del gobierno en resolución sobre crisis sanitaria en Gaza

    La organización afirmó que la decisión marca un quiebre con más de tres décadas de respaldo del país a resoluciones sobre Palestina y advirtió que el cambio contradice la tradición chilena de defensa del derecho internacional y la protección de la población civil.

    Por 
    Roberto Martínez
    Comunidad Palestina de Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La Comunidad Palestina de Chile manifestó este lunes su “profunda preocupación” por la abstención del Estado chileno en la votación de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud respecto de una resolución sobre la situación sanitaria en el Territorio Palestino Ocupado y el Golán sirio ocupado por Israel, asegurando que la decisión representa un cambio en la política exterior que el país ha mantenido durante más de tres décadas.

    A través de una declaración pública, la organización sostuvo que la resolución -aprobada por 89 votos a favor- solicitaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS) informar y adoptar medidas frente a la destrucción del sistema sanitario palestino, los ataques contra hospitales, ambulancias y personal médico, además de abordar la obstrucción de la ayuda humanitaria, la malnutrición, el riesgo de hambruna y las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del conflicto.

    Según la comunidad, la abstención chilena “constituye un cambio respecto de la posición que Chile ha sostenido de manera consistente sobre esta materia” y señalaron que no puede interpretarse como una decisión de carácter exclusivamente técnico.

    Críticas al cambio de postura

    En el comunicado, la organización afirmó que la determinación “resulta difícil de comprender” debido a que, a su juicio, contradice la histórica posición del país en favor del derecho internacional, la protección de la población civil y el cumplimiento de las resoluciones impulsadas por Naciones Unidas.

    Asimismo, recordó que entre 1990 y 2025 Chile respaldó de forma sistemática el texto anual sobre Palestina y el Golán en la Organización Mundial de la Salud, registrándose únicamente una ausencia en la votación de 2009.

    “La abstención de 2026 en la decisión WHA79(9) constituye, por tanto, una ruptura diplomática significativa con una línea sostenida durante más de tres décadas por gobiernos de distintas tendencias políticas”, señaló la declaración.

    Llamado a rectificar

    La Comunidad Palestina también expresó preocupación porque la abstención se produjera pocas semanas después de que Chile apoyara, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, resoluciones relacionadas con la rendición de cuentas, la ilegalidad de los asentamientos israelíes y el derecho del pueblo palestino a la libre determinación.

    En ese contexto, sostuvo que “Chile no puede guardar silencio ni adoptar posiciones ambiguas frente a la destrucción deliberada de un sistema sanitario, el hambre de la población civil y los ataques contra quienes tienen la misión de salvar vidas”.

    Finalmente, la organización solicitó al Ejecutivo reconsiderar la señal entregada en la Asamblea Mundial de la Salud y reafirmar, mediante acciones concretas, “el compromiso histórico de Chile con el derecho internacional, la justicia internacional, la protección de la población civil y los legítimos derechos del pueblo palestino”.

    Más sobre:Comunidad Palestina de ChileGobiernoAbstenciónOMSGazaTerritorio Palestino OcupadoGolán sirioSituación sanitariaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los reparos de la industria eléctrica al proyecto de ley que busca evitar alza de tarifas: intereses, solidaridad y racionamiento

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur y extiende por 90 días el despliegue militar en la frontera norte

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    Aguas del Valle advierte que reposición del servicio podría tardar hasta 35 horas en La Serena y Coquimbo

    Tribunal aprueba millonario e “histórico” acuerdo entre autores y la empresa Anthropic por disputa de derechos de autor

    Sistema frontal: Nivel de embalses sigue por debajo del año pasado, pero en el norte habría agua asegurada hasta por cuatro años

    Lo más leído

    1.
    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    2.
    Funcionaria PDI enfrenta a asaltantes que la atropellaron en la salida de un banco de San Miguel y hiere a tres de ellos

    Funcionaria PDI enfrenta a asaltantes que la atropellaron en la salida de un banco de San Miguel y hiere a tres de ellos

    3.
    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    4.
    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    5.
    Colegio de profesores respalda suspensión de clases por sistema frontal y pide revisar calendario escolar 2027

    Colegio de profesores respalda suspensión de clases por sistema frontal y pide revisar calendario escolar 2027

    6.
    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de los fallecidos y el visible desfase con el conteo de Senapred

    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de los fallecidos y el visible desfase con el conteo de Senapred

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur y extiende por 90 días el despliegue militar en la frontera norte
    Chile

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur y extiende por 90 días el despliegue militar en la frontera norte

    Comunidad Palestina de Chile cuestiona abstención del gobierno en resolución sobre crisis sanitaria en Gaza

    Aguas del Valle advierte que reposición del servicio podría tardar hasta 35 horas en La Serena y Coquimbo

    Los reparos de la industria eléctrica al proyecto de ley que busca evitar alza de tarifas: intereses, solidaridad y racionamiento
    Negocios

    Los reparos de la industria eléctrica al proyecto de ley que busca evitar alza de tarifas: intereses, solidaridad y racionamiento

    Tribunal aprueba millonario e “histórico” acuerdo entre autores y la empresa Anthropic por disputa de derechos de autor

    Sistema frontal: Nivel de embalses sigue por debajo del año pasado, pero en el norte habría agua asegurada hasta por cuatro años

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile
    Tendencias

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo
    El Deportivo

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    Visita a los Reyes, dos millones en las calles y una invitación a pelear para Paredes: el recibimiento a España en Madrid

    O’Higgins mira de reojo: la grave lesión de Leandro Paredes tras ser expulsado por incidentes en la final del Mundial

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026
    Tecnología

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios
    Cultura y entretención

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

    Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

    EE.UU. impone aranceles del 50% a parte de las importaciones canadienses
    Mundo

    EE.UU. impone aranceles del 50% a parte de las importaciones canadienses

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo