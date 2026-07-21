Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur y extiende por 90 días el despliegue militar en la frontera norte

Colchane, 27 de Febrero del 2023. Los ministros del Interior y Seguridad Publica, Carolina Toha; y de Defensa (s), Gabriel Gaspar, encabezan el despliegue fronterizo de las tropas de las Fuerzas Armadas y efectivos de Carabineros de Chile, en el marco de la puesta en marcha de la nueva ley de Infraestructura Critica. Alex Díaz/Aton Chile

La Cámara de Diputados aprobó este lunes nuevas prórrogas para el estado de excepción constitucional de emergencia vigente en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y el Biobío, de la región del Biobío e hizo lo propio en respaldar una nueva extensión del despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte.

En el caso del estado excepcional constitucional vigente en el sur, fue aprobado por 104 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones.

Con dicho resultado, la medida de excepción se extiende por 30 días más.

En tanto, en la zona norte, con motivo del resguardo fronterizo, de infraestructura crítica y apoyo a las policías, la solicitud del gobierno fue apoyada por 126 votos a favor, 2 en contra y dos abstenciones.

La nueva extensión del decreto número 78, vigente desde el 24 de febrero del 2023, estará vigente por 90 días y, abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Gobierno defiende despliegue de FF.AA en el norte

Luego de la intervención de los diputados, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, defendió el viaje del ministro de Defensa, Fernando Barros, a Hawái, Estados Unidos, durante la emergencia por el sistema frontal, frente a los cuestionamientos de los parlamentarios.

“(El ministro Barros) estuvo en una misión encomendada por el gobierno, propia de su cargo. Jamás estuvo de vacaciones, estuvo trabajando y me interesa dejarlo explícitamente señalado”, dijo de inicio el titular de la Segpres.

Además, se hizo cargo de los emplazamientos que hizo, por ejemplo, la diputada del Frente Amplio Tatiana Urrutia, quien en su intervención dijo que solicitó información, vía oficio, sobre las atribuciones y figura del comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto.

“También quisiera decir respecto a un oficio que se envió al Ejecutivo por el comisionado presidencial (de la Macrozona Norte), que lo voy a mirar, lo voy a ver y por supuesto que nos encargaremos de responderlo como corresponde”, comprometió el secretario de Estado.

Respecto al trámite legislativo, García Ruminot, señaló que el gobierno concurrió a la Cámara para solicitar la renovación del decreto supremo N°78, que habilita la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, en resguardo de la infraestructura crítica y apoyo a las policías.

“Las sucesivas renovaciones cada 90 días, no son un acto de rutina, son la confirmación de que esta herramienta funciona y que el país la necesita”, afirmó el ministro García.

“Los resultados están a la vista y son categóricos”, agregó García.

En cifras, el secretario de Estado señaló que, a julio de este año, la Policía de Investigaciones registra 1.095 ingresos regulares por los pasos de Chacalluta, Colchane y Ollagüe.

“Una caída del 85,9% respecto de igual período de 2025. El Colchane, el punto de mayor presión, la reducción alcanza un 88,9%, llegando a mínimos históricos y quiero destacar especialmente: el ingreso irregular de niños, niñas y adolescentes, cayó un 93,3%. Menos niños expuestos al altiplano, a las redes de tráfico y al abandono”, aseguró el ministro García.

En esa línea, el titular del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), atribuyó los datos a la estrategia integral del Estado, que incluye estrategia de “contramovilidad”, obras que cierran pasos clandestinos, además de la tecnología del Sistema Integrado de Frontera (Sifron).

Además, aseguró que el despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte, ha permitido reconducir al 74,8% de los adultos sorprendidos ingresando al país.

“723 personas devueltas en la frontera misma, el porcentaje más alto desde que existe este mecanismo”, añadió García Ruminot.