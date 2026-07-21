SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur y extiende por 90 días el despliegue militar en la frontera norte

    En la misma sesión se discutió la extensión, tanto del estado de excepción constitucional de emergencia en el sur, por 104 votos; mientras que en la Macrozona Norte se respaldó por 126 diputados.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Colchane, 27 de Febrero del 2023. Los ministros del Interior y Seguridad Publica, Carolina Toha; y de Defensa (s), Gabriel Gaspar, encabezan el despliegue fronterizo de las tropas de las Fuerzas Armadas y efectivos de Carabineros de Chile, en el marco de la puesta en marcha de la nueva ley de Infraestructura Critica. Alex Díaz/Aton Chile ALEX DIAZ/ATON CHILE

    La Cámara de Diputados aprobó este lunes nuevas prórrogas para el estado de excepción constitucional de emergencia vigente en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y el Biobío, de la región del Biobío e hizo lo propio en respaldar una nueva extensión del despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte.

    En el caso del estado excepcional constitucional vigente en el sur, fue aprobado por 104 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones.

    Con dicho resultado, la medida de excepción se extiende por 30 días más.

    En tanto, en la zona norte, con motivo del resguardo fronterizo, de infraestructura crítica y apoyo a las policías, la solicitud del gobierno fue apoyada por 126 votos a favor, 2 en contra y dos abstenciones.

    La nueva extensión del decreto número 78, vigente desde el 24 de febrero del 2023, estará vigente por 90 días y, abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

    Gobierno defiende despliegue de FF.AA en el norte

    Luego de la intervención de los diputados, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, defendió el viaje del ministro de Defensa, Fernando Barros, a Hawái, Estados Unidos, durante la emergencia por el sistema frontal, frente a los cuestionamientos de los parlamentarios.

    “(El ministro Barros) estuvo en una misión encomendada por el gobierno, propia de su cargo. Jamás estuvo de vacaciones, estuvo trabajando y me interesa dejarlo explícitamente señalado”, dijo de inicio el titular de la Segpres.

    Además, se hizo cargo de los emplazamientos que hizo, por ejemplo, la diputada del Frente Amplio Tatiana Urrutia, quien en su intervención dijo que solicitó información, vía oficio, sobre las atribuciones y figura del comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto.

    “También quisiera decir respecto a un oficio que se envió al Ejecutivo por el comisionado presidencial (de la Macrozona Norte), que lo voy a mirar, lo voy a ver y por supuesto que nos encargaremos de responderlo como corresponde”, comprometió el secretario de Estado.

    Respecto al trámite legislativo, García Ruminot, señaló que el gobierno concurrió a la Cámara para solicitar la renovación del decreto supremo N°78, que habilita la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, en resguardo de la infraestructura crítica y apoyo a las policías.

    “Las sucesivas renovaciones cada 90 días, no son un acto de rutina, son la confirmación de que esta herramienta funciona y que el país la necesita”, afirmó el ministro García.

    “Los resultados están a la vista y son categóricos”, agregó García.

    En cifras, el secretario de Estado señaló que, a julio de este año, la Policía de Investigaciones registra 1.095 ingresos regulares por los pasos de Chacalluta, Colchane y Ollagüe.

    “Una caída del 85,9% respecto de igual período de 2025. El Colchane, el punto de mayor presión, la reducción alcanza un 88,9%, llegando a mínimos históricos y quiero destacar especialmente: el ingreso irregular de niños, niñas y adolescentes, cayó un 93,3%. Menos niños expuestos al altiplano, a las redes de tráfico y al abandono”, aseguró el ministro García.

    En esa línea, el titular del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), atribuyó los datos a la estrategia integral del Estado, que incluye estrategia de “contramovilidad”, obras que cierran pasos clandestinos, además de la tecnología del Sistema Integrado de Frontera (Sifron).

    Además, aseguró que el despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte, ha permitido reconducir al 74,8% de los adultos sorprendidos ingresando al país.

    “723 personas devueltas en la frontera misma, el porcentaje más alto desde que existe este mecanismo”, añadió García Ruminot.

    Más sobre:Estado de excepciónGobiernoCongresoMacrozona NorteLa AraucaníaBiobío

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los reparos de la industria eléctrica al proyecto de ley que busca evitar alza de tarifas: intereses, solidaridad y racionamiento

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    Comunidad Palestina de Chile cuestiona abstención del gobierno en resolución sobre crisis sanitaria en Gaza

    Aguas del Valle advierte que reposición del servicio podría tardar hasta 35 horas en La Serena y Coquimbo

    Tribunal aprueba millonario e “histórico” acuerdo entre autores y la empresa Anthropic por disputa de derechos de autor

    Sistema frontal: Nivel de embalses sigue por debajo del año pasado, pero en el norte habría agua asegurada hasta por cuatro años

    Lo más leído

    1.
    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    2.
    Funcionaria PDI enfrenta a asaltantes que la atropellaron en la salida de un banco de San Miguel y hiere a tres de ellos

    Funcionaria PDI enfrenta a asaltantes que la atropellaron en la salida de un banco de San Miguel y hiere a tres de ellos

    3.
    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    4.
    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    5.
    Colegio de profesores respalda suspensión de clases por sistema frontal y pide revisar calendario escolar 2027

    Colegio de profesores respalda suspensión de clases por sistema frontal y pide revisar calendario escolar 2027

    6.
    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de los fallecidos y el visible desfase con el conteo de Senapred

    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de los fallecidos y el visible desfase con el conteo de Senapred

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur y extiende por 90 días el despliegue militar en la frontera norte
    Chile

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur y extiende por 90 días el despliegue militar en la frontera norte

    Comunidad Palestina de Chile cuestiona abstención del gobierno en resolución sobre crisis sanitaria en Gaza

    Aguas del Valle advierte que reposición del servicio podría tardar hasta 35 horas en La Serena y Coquimbo

    Los reparos de la industria eléctrica al proyecto de ley que busca evitar alza de tarifas: intereses, solidaridad y racionamiento
    Negocios

    Los reparos de la industria eléctrica al proyecto de ley que busca evitar alza de tarifas: intereses, solidaridad y racionamiento

    Tribunal aprueba millonario e “histórico” acuerdo entre autores y la empresa Anthropic por disputa de derechos de autor

    Sistema frontal: Nivel de embalses sigue por debajo del año pasado, pero en el norte habría agua asegurada hasta por cuatro años

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile
    Tendencias

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo
    El Deportivo

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    Visita a los Reyes, dos millones en las calles y una invitación a pelear para Paredes: el recibimiento a España en Madrid

    O’Higgins mira de reojo: la grave lesión de Leandro Paredes tras ser expulsado por incidentes en la final del Mundial

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026
    Tecnología

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios
    Cultura y entretención

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

    Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

    EE.UU. impone aranceles del 50% a parte de las importaciones canadienses
    Mundo

    EE.UU. impone aranceles del 50% a parte de las importaciones canadienses

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo