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    Tribunal aprueba millonario e “histórico” acuerdo entre autores y la empresa Anthropic por disputa de derechos de autor

    El acuerdo por US$1.500 millones busca resolver en Estados Unidos una de las disputas entre la empresa de IA y un grupo de autores.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    En septiembre del año pasado, la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, matriz de Claude, aceptaba pagar US$1.500 millones para poner fin a una de las muchas disputas judiciales que existen entre propietarios de derechos de autor y empresas de IA.

    Según informó Reuters, luego de la aprobación inicial de septiembre pasado, ahora, la jueza federal en San Francisco, Martínez-Olguín, ratificó el lunes el histórico acuerdo de US$1.500 millones, “el mayor acuerdo conocido en un caso de derechos de autor en Estados Unidos”.

    La agencia de noticias destacó lo histórico del acuerdo, en base a que este caso es “uno de los muchos presentados por propietarios de derechos de autor, incluidos autores y medios de comunicación, contra empresas tecnológicas por el entrenamiento de sus grandes modelos de lenguaje, y el primer caso importante en Estados Unidos que se resuelve mediante un acuerdo extrajudicial”.

    “Nos complace el fallo del Tribunal que aprueba definitivamente este acuerdo histórico. Se trata de la mayor indemnización por derechos de autor jamás conseguida”, declaró Justin Nelson, abogado principal de los autores, en un comunicado citado por Reuters.

    El caso data de 2024, cuando el grupo de autores demandó a la estadounidense Anthropic por utilizar “versiones pirateadas de sus libros sin permiso para enseñar a Claude a responder a indicaciones humanas”, recuerda la nota.

    Sobre los antecedentes del caso, en junio, se dictaminó que “Anthropic hizo un uso legítimo del trabajo de los autores para entrenar a Claude, pero determinó que la compañía violó sus derechos al guardar más de 7 millones de libros pirateados en una ‘biblioteca central’ que no necesariamente se usaría para el entrenamiento de la IA”.

    Antes del acuerdo extrajudicial quedaba pendiente definir el monto que Anthropic debía pagar.

    Más sobre:EmpresasAnthropic

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