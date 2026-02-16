SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    El Dr. Mikkael Sekeres aseguró en una reciente columna para el Washington Post que “tomar decisiones deliberadas sobre los alimentos y bebidas que consumes, y los que evitas, puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer”. El especialista compartió una serie de recomendaciones.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo. Foto: referencial.

    Son múltiples los elementos que pueden incidir en que una persona desarrolle cáncer.

    De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre los factores de riesgo comunes se encuentran el consumo de tabaco y alcohol, la inactividad física y aspectos ambientales como la contaminación del aire, por mencionar solo algunos.

    Cuidar la alimentación también es esencial para la prevención.

    El jefe de la división de hematología y profesor de medicina en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami, el Dr. Mikkael Sekeres, escribió una columna para el Washington Post en la que aseguró: “Tomar decisiones deliberadas sobre los alimentos y bebidas que consumes, y los que evitas, puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer”.

    Aunque el autor de libros como When Blood Breaks Down: Life Lessons from Leukemia (The MIT Press, 2021) y Drugs and the FDA: Safety, Efficacy, and the Public’s Trust (The MIT Press, 2022) reconoció que esta enfermedad “a menudo aparece sin motivo aparente e independientemente de lo que comas”, subrayó que una serie de cambios en la dieta puede contribuir a que disminuya el riesgo y a mejorar el estado de salud.

    En este sentido, Sekeres compartió una serie de recomendaciones.

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo. Foto: referencial.

    1. Comer frutas y verduras

    El oncólogo comentó que las Guías Alimentarias para Estadounidenses del Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomiendan una ingesta de tres porciones de verduras y dos de fruta al día.

    Sin embargo, afirmó Sekeres, él equilibra esa sugerencia con lo que “prácticamente” puede incluir en su dieta personal.

    “Consumo al menos dos tazas (dos porciones) de frutas y verduras al día para reducir mi riesgo de cáncer (y cardiovascular)”.

    El especialista citó un análisis de estudios realizados durante décadas, el cual incluyó a más de 27.000 personas y revisó si el bajo consumo de frutas y verduras se asociaba con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer en comparación con un consumo elevado

    La investigación, publicada en el British Journal of Nutrition en 2015, definió como “bajo” consumo menos de una porción a la semana y “alto” como una o más porciones.

    “Los investigadores descubrieron que un alto consumo de verduras crucíferas (repollo, coliflor, brócoli, coles de Bruselas y hojas de nabo), tanto cocidas como crudas, parecía reducir el riesgo de al menos seis tipos de cáncer en comparación con un consumo bajo, incluyendo cánceres de boca y garganta, esófago, colon y recto, laringe, endometrio y ovario”, comentó Sekeres.

    De la misma manera, al comparar el 20% de quienes consumían más verduras con el 20% de quienes consumían menos, vieron que un consumo elevado se asoció con una reducción del riesgo de 11 tipos de cáncer.

    El consumo elevado de fruta se asoció con una reducción del riesgo de siete tipos de cáncer, incluidos el de boca, esófago, estómago, colorrectal y páncreas.

    La ingesta elevada de cítricos se relacionó con un menor riesgo de cáncer de tracto digestivo y laringe, mientras que el consumo elevado de manzanas y tomates pareció reducir el riesgo de cáncer de tracto digestivo.

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo. Foto: referencial.

    2. Evitar la carne roja y las carnes procesadas

    Sekeres precisó que existen más de 800 investigaciones científicas que abordan la relación entre el consumo de carne y el cáncer.

    La mayor cantidad de datos vincula el cáncer colorrectal con el consumo de carne roja (como res, ternera, cerdo y cordero) y carne procesada (tocino, salchichas, jamón y perritos calientes). Y muestran que por cada 100 gramos de carne roja consumidos al día (imagínese media taza o un trozo de carne del tamaño de una baraja de cartas), el riesgo de cáncer colorrectal aumenta un 17 %”.

    Según su revisión, el riesgo aumenta un 18% por cada 50 gramos de carne procesada consumidos al día.

    Asimismo, el consumo de carne roja se asocia con cáncer de páncreas y próstata, mientras que el de carne procesada ha sido vinculado con cáncer de estómago y el consumo de cualquiera de estos dos alimentos se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama.

    Es por esto que Sekeres, en su dieta personal, limita su ingesta de carne roja a “no más de una o dos veces por semana”, mientras que “rara vez” consume comida rápida y evita las carnes procesadas.

    3. Dejar las bebidas azucaradas

    El médico afirmó que el azúcar no impulsa directamente el crecimiento del cáncer.

    No obstante, precisó que “el azúcar sin refinar y procesada, el edulcorante de maíz, el jarabe de maíz de alta fructosa y otros azúcares presentes en bebidas, comida rápida o alimentos procesados ​​pueden aumentar el riesgo de aumento de peso y obesidad”.

    “La resistencia a la insulina y la inflamación crónica resultantes pueden ser factores de riesgo indirectos de cáncer”, aseguró.

    Si bien afirmó que muchos de los estudios disponibles no demuestran que los jugos u otras bebidas azucaradas afecten directamente en el riesgo de cáncer, contó que él, en particular, ha optado por eliminarlas por completo de su dieta personal.

    Asimismo, dijo, consume alimentos azucarados con moderación.

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo. Foto: referencial.

    4. Priorizar los cereales integrales

    El académico afirmó en su columna para el citado periódico que priorizar los cereales integrales en la dieta puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer.

    Entre estos se encuentran alimentos como la harina de trigo, el arroz integral, la avena y la quinoa.

    “Se estima que consumir 30 gramos de cereales integrales al día (aproximadamente entre ¼ y ⅓ de taza) reduce el riesgo de cáncer de colon y recto en un 30%”, comentó Sekeres.

    Y agregó, haciendo referencia a una revisión de investigaciones publicada en la revista Advances in Nutrition en 2016, que “consumir tres porciones de cereales integrales al día podría reducir el riesgo de morir de cualquier tipo de cáncer en un 6%”.

    “Los beneficios en la reducción del cáncer podrían deberse a varios factores, como la forma en que los cereales integrales aceleran el tránsito de los alimentos a través del colon y reducen la inflamación de dos maneras diferentes”, planteó Sekeres.

    Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable acudir a un médico para evaluar tu situación y las mejores formas de abordarla.

    Lee también:

    Más sobre:SaludAlimentaciónNutriciónCáncerMedicinaSíntomasEnfermedadesEnfermedadComidaDietaOncologíaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    Tribunal fija para el 9 de marzo resolución por recurso de nulidad presentado por defensa de Héctor Espinosa

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    Cataldo y Arzola afinan el traspaso del Mineduc en cita de más de tres horas junto a todos sus subsecretarios

    Lo más leído

    1.
    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    2.
    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    3.
    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    4.
    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue
    Chile

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    Tribunal fija para el 9 de marzo resolución por recurso de nulidad presentado por defensa de Héctor Espinosa

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda
    Negocios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Compras de dólares del BC suman casi US$3 mil millones en 6 meses y reservas internacionales bordean los US$50 mil millones

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro
    El Deportivo

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios
    Cultura y entretención

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”

    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín