“Se echó el equipo a la espalda”: Alexis Sánchez suma elogios en España tras el nuevo triunfo del Sevilla

Alexis Sánchez fue clave en la victoria del Sevilla por 2-1 ante el Espanyol. El Niño Maravilla entró en el complemento y en su primera intervención anotó, sin embargo, esa conquista fue anulada por fuera de juego.

Con el correr de los minutos fue decisivo al cierre. En el tiempo adicional, asistió a Akor Adams en el tanto definitivo.

Su actuación fue elogiada por la prensa de España luego del encuentro. “Volvió a entrar tras el descanso por Isaac Romero. Su primer balón fue gol, aunque fue anulado por fuera de juego. Se echó el equipo a la espalda y estuvo ahí en la jugada de Akor. Asistencia y clave en los días importantes”, señaló el medio el El Desmarque.

Un análisis en la misma línea publicó Estadio Deportivo: “El chileno se mostró muy activo, haciendo más de mediapunta que de delantero para generar lo que nadie fabricaba. Acabó siendo decisivo con el balón que bajó para que Akor Adams hiciese el 2-1 en el 90+2′”.

El portal El Pespunte también se rindió ante Sánchez. “El chileno marcó un gol nada más salir en la segunda mitad que fue anulado por un propio fuera de juego pero además de eso volvió a parar el partido cuando era necesario. Como frente a la Real, grandes minutos del chileno”, señaló el medio.