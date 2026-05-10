Un menor de 14 años falleció este viernes tras caer al mar mientras realizaba actividades de pesca recreativa en el sector de Cachagua, comuna de Zapallar, en la provincia de Petorca.

De acuerdo con la información entregada por Senapred y la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, el adolescente se encontraba junto a familiares en un sector rocoso ubicado entre Playa Los Coirones y Playa Las Cujas, cuando se precipitó al mar y se perdió su rastro.

La emergencia movilizó a equipos de Bomberos de Zapallar, personal de Seguridad Ciudadana municipal, pescadores artesanales de la comuna y efectivos de la Armada, quienes iniciaron labores de búsqueda en el borde costero.

Menor de edad muere tras caer al mar mientras pescaba en Zapallar. En la imagen, playa de Cachagua. la-tercera

El subteniente, Vicente Mardones, oficial de servicio de la Capitanía de Puerto de Quintero, explicó que el aviso fue recibido cerca de las 16.00 horas a través del número de emergencias marítimas 137.

“Se recibió un llamado por parte de la central de seguridad ciudadana de Zapallar informando la caída al mar de un menor de aproximadamente 14 años de edad, quien se encontraba pescando en el sector roqueríos de playa Las Cujas”, indicó.

Tras la alerta, la Armada desplegó diversos medios marítimos y terrestres para apoyar la emergencia.

Según detalló Mardones, participaron la patrullera marítima Defender, la Lancha de Servicios Generales Quintero, un helicóptero naval y patrullas terrestres dependientes de la Gobernación Marítima de Valparaíso y de la Capitanía de Puerto de Quintero.

Menor de edad muere tras caer al mar mientras pescaba en Zapallar

Las labores también contaron con apoyo de Bomberos, Carabineros, la Policía de Investigaciones y personal municipal.

Alrededor de las 17.00 horas, el cuerpo del menor fue encontrado por un buzo del sector y posteriormente trasladado por personal marítimo.

“El menor fue encontrado por un buzo del sector y trasladado a bordo de la patrullera marítima, lamentablemente sin signos vitales”, informó el oficial.

De acuerdo con Senapred, el cuerpo del adolescente quedó bajo resguardo de personal de la Armada a la espera de la llegada del Servicio Médico Legal.

Menor de edad muere tras caer al mar mientras pescaba en Zapallar ANDRES PINA/ATON CHILE

Tras el accidente, la autoridad marítima reiteró el llamado al autocuidado y a evitar actividades en zonas rocosas del borde costero, especialmente en medio de condiciones de marejadas.

“La autoridad marítima hace un llamado a la comunidad al autocuidado y a no exponerse ni transitar por sectores rocosos del borde costero, especialmente cuando existen avisos de marejadas vigentes”, señaló el subteniente Mardones.