Temblor de mediana intensidad se percibe en cuatro regiones del sur del país

Durante la noche de este sábado se registró un sismo de mediana intensidad, que fue percibido en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 22.34 horas, y fue de magnitud 5,5.

Asimismo, el epicentro se situó a 42 kilómetros al oeste de la comuna de Angol, en la Región de La Araucanía, mientras que el hipocentro se registró a una profundidad de 42 kilómetros.

Desde Senapred se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el organismo.

Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.