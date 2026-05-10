El Clásico que vale LaLiga: Barcelona quiere dar una inédita vuelta olímpica en la cara de un Real Madrid quebrado

Este domingo puede ser un día histórico en la liga española. Cada vez que el Barcelona y el Real Madrid se cruzan en una cancha, es un partido especial. Los dos colosos protagonizan el gran clásico del mundo. Pero en esta ocasión, tiene ingredientes que le dan más peso y morbo a lo que pueda suceder en el Spotify Camp Nou (15.00 horas de Chile).

Los catalanes tienen la oportunidad dorada de proclamarse campeón justo frente a su archirrival, que llega a Cataluña tras una de las semanas más convulsionadas de su historia reciente. Está todo en bandeja para la tienda culé.

La fecha 35 de LaLiga está cruzada por el duelo entre el Barça y el Madrid. Desde hace días que viene siendo tema El Clásico. Si el equipo de Hansi Flick lograba ser campeón en la jornada anterior, la sazón estaba en determinar si los jugadores merengues iban a realizar el tradicional “pasillo” al rival. Finalmente no sucedió, por el triunfo madridista sobre el Espanyol. Pero ahora los azulgranas tienen directamente la chance de concretar un hito histórico: quedarse con el campeonato local ante la Casa Blanca.

Puede ser un hecho inédito. De las 28 ligas españolas que ganó el Barcelona, en ninguna lo consiguió en un enfrentamiento directo con Real Madrid. Con 11 puntos de diferencia entre primero y segundo, un triunfo o un empate le basta a los culés para quedarse con el título, cuando restarán tres fechas por delante.

Por contraparte, los merengues sí han sido campeones de España en el clásico. Su primera corona liguera la obtuvo en 1932. Lo hizo ante el equipo que hoy es su adversario más enconado. Empataron 2-2 en la última fecha del torneo, en Les Corts. Aquel certamen, en el cual participaron 10 clubes, finalizó con el Madrid campeón invicto, de la mano del húngaro Lippo Hertzka y con Ricardo Zamora en el arco. Sería quien le otorgara su nombre al premio para el arquero menos batido de LaLiga.

Puede ser una semana nefasta para el club que gobierna Florentino Pérez. El escándalo protagonizado por Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, en el interior de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, se convirtió en un tema que traspasó las fronteras. El vestuario merengue explotó en el momento menos oportuno: justo antes del clásico. El viernes, la institución determinó una astronómica sanción económica para los involucrados: 500 mil euros cada uno. El Madrid optó por el pragmatismo y no dar sanciones deportivas.

Esto llegó después de que se confirmara el encontrón entre el alemán Antonio Rüdiger y su compañero Álvaro Carreras, también durante un entrenamiento. Decir que el ambiente está convulsionado es poco.

En la rueda de prensa previa, el técnico Álvaro Arbeloa abordó de una manera bastante peculiar el escándalo. “Tenía un compañero que cogió un palo de golf y le dio un palazo a otro. Es que, para mí, lo más grave y lo que más me duele, se lo he dicho a mis jugadores, es que lo que pasa en el vestuario del Madrid debería quedarse en el vestuario del Madrid”, manifestó. Fue enfático respecto a las filtraciones a la prensa. “Vuelvo a repetir, igual no he sido muy claro. Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho”, apuntó.