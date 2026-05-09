Colo Colo también sabe remontar: vence a Deportes Concepción y mantiene su buen pasar en la Copa de la Liga

La Copa de la Liga también es un objetivo para Colo Colo. En esta nueva competencia, el Cacique no ha desentonado. Este sábado remontó el marcador ante Deportes Concepción y se quedó con un triunfo de 3-1, para ser único líder de su grupo.

Los antecedentes eran favorables para los albos, toda vez que vencieron en los dos partidos que sumaban en la temporada: uno por la Copa de la Liga y otro por el Torneo Nacional. Fernando Ortiz hizo algunas modificaciones. Eso sí, lo que no cambió fue el doble 9. Persistió en la idea de juntar a Javier Correa y Maximiliano Romero desde el inicio. El matiz estuvo en el ingreso de Leandro Hernández como una especie de enlace, moviéndose detrás de los arietes (Claudio Aquino fue baja por lesión).

Pese a estar eliminado y tener el foco en la permanencia en Primera, los lilas se tomaron en serio su visita a Macul. Por lo mismo que el partido se fue tornando más complejo que lo previsto para el líder de la Liga, particularmente en la primera mitad. La postura ofensiva del Cacique no está en discusión. Lo que permanece es la escasa claridad que muestra el equipo durante varios pasajes de los juegos. Aquí se reiteró. Los acercamientos fueron constantes durante el primer lapso, sin embargo faltaba la puntada final para generar peligro real en el área penquista.

Colo Colo tenía el control del balón, pero no era dominador del juego. Una de las pocas ocasiones que tuvo en el lapso inicial fue un remate de distancia de Tomás Alarcón, en los 31′, que alcanzó a rozar Nicolás Araya para mandar al córner. En el 3-4-1-2 de Ortiz, por la derecha encontraba más pasada y profundidad, con Matías Fernández. Sin embargo, faltaba claridad en el último cuarto de cancha. El panorama se complicó para el local porque se fue al descanso en desventaja.

En los 42′, el árbitro Mario Salvo (el mismo de polémica labor en el duelo entre la U. de Concepción y la UC, que despertó el enojo de Daniel Garnero) sanciona penal para Concepción por falta en contra de Ignacio Mesías. Entre Villagra y Vidal bajaron al atacante. En esa pasada, Salvo no se equivocó. Joaquín Larrivey ejecutó de manera impecable para poner el 1-0 en favor de los lilas. Luego, el meta Araya tendría una doble tapada notable, ahogando las chances de Alarcón y Hernández, respectivamente.

Disconforme con el trabajo de su elenco, Ortiz movió la pizarra. La inclusión de Francisco Marchant por Alarcón hizo que el Cacique pasara del 3-4-1-2 a un 4-2-4. Marchant y Hernández, por las puntas. Romero y Correa, por el centro. Vidal, al medio. La movida resultó, porque Colo Colo logró remontar.

Para el despertar albo, fue importante Felipe Méndez. El ex CSKA de Moscú se activó, para convertirse en un prolijo lanzador. En los 51′, el cuadro popular llegó a la igualdad con la anotación de Maxi Romero. El delantero apareció por la espalda de Cristián Suárez, tras pivoteo de Correa, para conectar el balón por el segundo palo. La secuencia nació en un centro de Méndez.

Más tarde, en los 57′, Leandro Hernández convirtió el 2-1 con un cabezazo que no alcanzó a rechazar por completo Nicolás Araya. Otra desconcentración defensiva del León de Collao ocasionó encajar otro gol. Nuevo envío de Méndez, pivotea de frente Romero y el Sub 21 albo apareció para concretar.

Con la ventaja en el bolsillo, Colo Colo volvió a rearmar el equipo, para nutrir más el mediocampo. Ingresó Álvaro Madrid por Romero, quedando solo con un centrodelantero (Correa). Los buenos momentos que mostró Concepción se fueron disipando. Era terreno fértil para que el local ampliara la ventaja en el marcador, considerando que los goles pueden ser factor para avanzar a semifinales.

En los 78′, Madrid anotó el tercero, con un remate bajo tras un rechazo corto. Le quedó el balón de frente al marco y el ex Everton no desaprovechó la ocasión. Primera vez que el equipo logra remontar un marcador en la era Ortiz.

Entonces, con cuatro partidos, Colo Colo es el momentáneo líder exclusivo del grupo A de la Copa de la Liga con 10 puntos. Coquimbo Unido tiene siete y mañana recibe a Huachipato, que suma cuatro. El punto es que los piratas tienen dos partidos menos que los albos. Deben jugar entre ellos todavía, este 13 de mayo.