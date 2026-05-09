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    Quién es Narges Mohammadi, la premio nobel de la paz iraní cuyo estado de salud genera presión internacional

    A pesar de los pedidos de su familia y del equipo médico, el fiscal de Teherán continúa oponiéndose al traslado de la activista a la capital iraní para recibir un tratamiento más riguroso.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Quién es Narges Mohammadi, la premio nobel de la paz iraní cuyo estado de salud genera presión internacional

    La preocupación internacional en torno al estado de salud de la premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, ha aumentado tras nueve días internada en un hospital de Zanjan, al norte de Irán.

    Desde su círculo cercano, el diagnóstico es sombrío. “No solo estamos luchando por la libertad de Narges, estamos luchando para que su corazón siga latiendo”, afirmó su abogada, Chirinnne Ardakani, quien alertó que la mujer de 54 años se encuentra actualmente “entre la vida y la muerte”.

    Mohammadi es periodista y reconocida por su incansable activismo contra la pena de muerte y el uso obligatorio del velo. Desde el 12 de diciembre permanece encarcelada luego de ser detenida en Mashhad tras criticar a las autoridades religiosas iraníes durante el funeral de un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, fallecido semanas antes en “extrañas circunstancias”.

    Desde entonces, sus cercanos han denunciado que ha perdido aproximadamente 20 kilos durante su reclusión.

    El cuadro clínico de la activista se agravó drásticamente en la prisión de Zanyán, al norte de Irán. De acuerdo con los reportes de su comité de apoyo, Mohammadi sufrió dos presuntos infartos —el primero el 24 de marzo y el segundo el 1 de mayo—, lo que motivó su reciente traslado hospitalario ante un deterioro de su condición.

    Durante 25 años Mohammadi ha enfrentado múltiples detenciones y juicios por su labor humanitaria. En febrero pasado, sumó una nueva condena de seis años por atentar contra la seguridad nacional, además de un año y medio adicional por cargos de propaganda contra el sistema islámico.

    Incluso, la Unión Europea instó este viernes al régimen iraní a tomar “todas las medidas necesarias” para que Mohammadi reciba de forma inmediata y definitiva la atención médica que requiere, tras más de una semana hospitalizada en la unidad de cuidados cardíacos.

    “La Unión Europea está profundamente alarmada por las informaciones que indican el grave estado de salud de la defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que se encuentra actualmente detenida en Irán”, señaló el portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni.

    La Fundación Narges Mohammadi comunicó que tanto la familia como los médicos han solicitado el traslado urgente de la activista a un hospital en Teherán. Sin embargo, el fiscal de la ciudad continúa oponiéndose al traslado de la activista a la capital iraní para recibir un tratamiento más riguroso.

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