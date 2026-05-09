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    Pese a los cinco birdies: Joaquín Niemann sigue lejos de los líderes en el LIV Golf de Virginia

    La regular tercera ronda del chileno no fue suficiente para entrar en la parte alta de la clasificación. Este domingo se define el certamen.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Pese a los cinco birdies: Joaquín Niemann sigue lejos de los líderes en el LIV Golf de Virginia.

    Joaquín Niemann completó una regular jornada en el tercer día del LIV Golf de Virginia. El chileno tuvo cinco golpes bajo el par este sábado: firmó una tarjeta de 67 impactos y cerró el día con un acumulado de -8 en el torneo.

    Niemann venía de rondas de 70 y 71 golpes en las dos primeras jornadas, equivalentes a -2 y -1 respectivamente.

    En su recorrido del día, el talagantino registró birdies en las banderas 2, 6, 8, 10 y 12. En esta ocasión no tuvo ningún bogey. Aun así, ese buen rendimiento no le bastó a Niemann para meterse en la parte alta.

    El chileno marcha en el lugar T17 de la competencia. Quedó igualado con el sudafricano Branden Grace y el inglés Richard Bland, todos con un acumulado de -8. El liderato del torneo está en manos del australiano Lucas Herbert con -21, seguido por el español Sergio García con -18. Más atrás aparecen Dean Burmester, Bryson DeChambeau, Josele Ballester y Scott Vincent, todos empatados en el tercer lugar con -13.

    En la competencia por equipos, Torque GC, el equipo de Niemann, marcha en el octavo puesto con un acumulado de -23. Los líderes son Fireballs GC y Legion XIII, ambos con -35, mientras que Ripper GC aparece tercero con -33. El chileno afrontará este domingo la ronda final del certamen en Virginia.

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