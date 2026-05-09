SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Jugarán la final de la Copa de Francia: Tiane Endler y OL Lyonnes van por los cuatro trofeos de la temporada

    El equipo de la chilena está con vida en todos los frentes. Este domingo disputará la final de la Copa de Francia ante PSG. Además, ya levantó la Copa de la Liga en marzo y tiene chances de quedarse con la liga francesa y la Champions League Femenina.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: OL Lyonnes en Instagram.

    Christiane Endler disputará una final más. Las juega con tanta frecuencia que hasta hace que parezca algo sencillo de alcanzar. Este domingo, su club, OL Lyonnes, se medirá en la definición de la Copa de Francia ante PSG, el exequipo de la arquera chilena y principal oponente en ese país. Este será apenas el segundo de los cuatro trofeos que pueden levantar esta temporada.

    El duelo tendrá morbo para Tiane y para su elenco. La formada en Colo Colo defendió la camiseta del conjunto de París desde 2017 a 2021, un periodo en el que sumó dos títulos: Copa de Francia 17-18 y campeonato de liga 2020-2021. En tanto, en lo grupal, ambas escuadras se volverán a ver las caras después de la final de la Copa de la Liga que jugaron en marzo, un torneo que tuvo su primera edición este año, en el que la final se disputó en Costa de Marfil y que vio a OL Lyonnes como campeonas.

    Este domingo, otra vez se enfrentarán en la segunda final que podría disputar Endler en la temporada, en una copa en la que dejaron en el camino a Saint-Étienne en la ronda de los 32 mejores, Marsella en octavos, Le Havre en cuartos y Racing de Estrasburgo en semifinales; todos encuentros con goleadas a favor de Las Lyonnesas.

    También van por la liga y la Champions

    Y hay más. Luego de la mencionada final de la Copa de Francia, las dirigidas por Jonatan Giráldez deberán afrontar las semis de la Division 1 Féminine (liga de Francia femenina). A este “Final Four” clasificaron como punteras con largueza con 60 puntos, a 12 de sus más cercanas perseguidoras (el París FC), en una campaña en la que no perdieron un solo partido, registraron 19 triunfos y apenas tres empates.

    En la ronda de las cuatro mejores jugarán el próximo fin de semana contra Nantes. En tanto, la otra llave estará compuesta por París FC y... PSG, por lo que si pasan estas últimas podrían disputar con Lyonnes una tercera final en casi tres meses.

    Pero sin dudas el trofeo más importante que Tiane y compañía definirán este mes es la Champions League femenina, a la que se accedieron luego de una electrizante serie contra Arsenal en la que comenzaron perdiendo en Londres. La final será nada menos que contra Barcelona, el 23 de mayo, en Noruega.

    Endler tras la clasificación ante Arsenal. Foto: OL Lyonnes en Instagram.

    Si el equipo de la chilena se queda con el máximo campeonato de clubes de Europa completaría un registro espectacular, ya que levantaría la liga local, la Copa de Francia, la Copa de la Liga (torneo que comenzó esta temporada) y la Champions. Ganarían todo lo que jugaron. Cuatro trofeos en una temporada, algo que también supieron hacer en la campaña 2019-2020, aunque esa vez fue considerando en el palmarés la Supercopa de ese país, que ya no se realiza.

    Los números de Tiane en Lyonnes

    Cabe destacar que en la actualidad Endler registra nueve títulos durante su estadía en la institución. Ya ganó cuatro torneos de Primera División (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025), dos Supercopa de Francia (2021-2022 y 2022-2023), una Copa de Francia (2022-2023), una Champions League (2021-2022) y una Copa de la Liga (2025-2026).

    El partido entre OL Lyonnes y PSG está pactado para este domingo 10 de mayo a las 09.30 horas de Chile.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol femeninoChristiane EndlerOL LyonnesLyonnesTiane Endler

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    2.
    Épico: la Roja femenina Sub 17 vence a Ecuador con un gol en la agonía y sella una histórica clasificación al Mundial

    Épico: la Roja femenina Sub 17 vence a Ecuador con un gol en la agonía y sella una histórica clasificación al Mundial

    3.
    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    4.
    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    5.
    Colo Colo también sabe remontar: vence a Deportes Concepción y mantiene su buen pasar en la Copa de la Liga

    Colo Colo también sabe remontar: vence a Deportes Concepción y mantiene su buen pasar en la Copa de la Liga

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva
    Chile

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Gerente general de Hotel W: “En Chile hay más oportunidades que problemas”

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    La valoración de Fernando Ortiz tras el triunfo de Colo Colo: “Buscamos nuestra mejor versión y vamos por el buen camino”
    El Deportivo

    La valoración de Fernando Ortiz tras el triunfo de Colo Colo: “Buscamos nuestra mejor versión y vamos por el buen camino”

    Jugarán la final de la Copa de Francia: Tiane Endler y OL Lyonnes van por los cuatro trofeos de la temporada

    Colo Colo también sabe remontar: vence a Deportes Concepción y mantiene su buen pasar en la Copa de la Liga

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”
    Cultura y entretención

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    El peso de la trama

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife
    Mundo

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    Quién es Narges Mohammadi, la premio nobel de la paz iraní cuyo estado de salud genera presión internacional

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño