Jugarán la final de la Copa de Francia: Tiane Endler y OL Lyonnes van por los cuatro trofeos de la temporada

Christiane Endler disputará una final más. Las juega con tanta frecuencia que hasta hace que parezca algo sencillo de alcanzar. Este domingo, su club, OL Lyonnes, se medirá en la definición de la Copa de Francia ante PSG, el exequipo de la arquera chilena y principal oponente en ese país. Este será apenas el segundo de los cuatro trofeos que pueden levantar esta temporada.

El duelo tendrá morbo para Tiane y para su elenco. La formada en Colo Colo defendió la camiseta del conjunto de París desde 2017 a 2021, un periodo en el que sumó dos títulos: Copa de Francia 17-18 y campeonato de liga 2020-2021. En tanto, en lo grupal, ambas escuadras se volverán a ver las caras después de la final de la Copa de la Liga que jugaron en marzo, un torneo que tuvo su primera edición este año, en el que la final se disputó en Costa de Marfil y que vio a OL Lyonnes como campeonas.

Este domingo, otra vez se enfrentarán en la segunda final que podría disputar Endler en la temporada, en una copa en la que dejaron en el camino a Saint-Étienne en la ronda de los 32 mejores, Marsella en octavos, Le Havre en cuartos y Racing de Estrasburgo en semifinales; todos encuentros con goleadas a favor de Las Lyonnesas.

También van por la liga y la Champions

Y hay más. Luego de la mencionada final de la Copa de Francia, las dirigidas por Jonatan Giráldez deberán afrontar las semis de la Division 1 Féminine (liga de Francia femenina). A este “Final Four” clasificaron como punteras con largueza con 60 puntos, a 12 de sus más cercanas perseguidoras (el París FC), en una campaña en la que no perdieron un solo partido, registraron 19 triunfos y apenas tres empates.

En la ronda de las cuatro mejores jugarán el próximo fin de semana contra Nantes. En tanto, la otra llave estará compuesta por París FC y... PSG, por lo que si pasan estas últimas podrían disputar con Lyonnes una tercera final en casi tres meses.

Pero sin dudas el trofeo más importante que Tiane y compañía definirán este mes es la Champions League femenina, a la que se accedieron luego de una electrizante serie contra Arsenal en la que comenzaron perdiendo en Londres. La final será nada menos que contra Barcelona, el 23 de mayo, en Noruega.

Endler tras la clasificación ante Arsenal. Foto: OL Lyonnes en Instagram.

Si el equipo de la chilena se queda con el máximo campeonato de clubes de Europa completaría un registro espectacular, ya que levantaría la liga local, la Copa de Francia, la Copa de la Liga (torneo que comenzó esta temporada) y la Champions. Ganarían todo lo que jugaron. Cuatro trofeos en una temporada, algo que también supieron hacer en la campaña 2019-2020, aunque esa vez fue considerando en el palmarés la Supercopa de ese país, que ya no se realiza.

Los números de Tiane en Lyonnes

Cabe destacar que en la actualidad Endler registra nueve títulos durante su estadía en la institución. Ya ganó cuatro torneos de Primera División (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025), dos Supercopa de Francia (2021-2022 y 2022-2023), una Copa de Francia (2022-2023), una Champions League (2021-2022) y una Copa de la Liga (2025-2026).

El partido entre OL Lyonnes y PSG está pactado para este domingo 10 de mayo a las 09.30 horas de Chile.