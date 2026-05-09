Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus. Foto: Europapress

Una nueva tensión se abrió en España en torno al crucero MV Hondius, luego de que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunciara que no autorizará el fondeo de la embarcación en el puerto de Granadilla de Abona mientras no exista garantía de que todos los pasajeros abandonarán la isla este mismo domingo.

La decisión ocurre en medio de la emergencia sanitaria generada por un brote de hantavirus detectado a bordo del crucero, situación que mantiene confinadas a cerca de 150 personas desde comienzos de abril y que ya ha dejado tres fallecidos, además de varios hospitalizados.

En declaraciones realizadas a medios locales en el puerto, Clavijo acusó una “falta de diálogo con el gobierno de España” y cuestionó el incumplimiento de los plazos acordados para el operativo de desembarque y evacuación de pasajeros.

La autoridad regional afirmó que además aseguró haber instruido a la Autoridad Portuaria para impedir el ingreso del barco.

Críticas al gobierno español

El mandatario canario acusó que el Ejecutivo central no acogió las solicitudes formuladas por su administración para agilizar la salida de los pasajeros desde Tenerife.

#Canarias no autorizará mañana el fondeo del crucero MV Hondius.



Colaboración, sí. Solidaridad, también. Pero no a cualquier precio. No sin informes, no con imposiciones del Estado y no poniendo en peligro la seguridad sanitaria de los canarios. pic.twitter.com/zV7PvKISb4 — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) May 9, 2026

Según explicó, la intención original era concretar el desembarque entre las 06.50 de la mañana y las 19.00 horas del domingo, evitando que los viajeros permanecieran en territorio insular más tiempo del previsto.

Clavijo apuntó particularmente a la falta de flexibilidad en el uso de vuelos disponibles para evacuar pasajeros. En ese contexto, criticó que un avión militar español -con capacidad para más de 200 personas- sea utilizado solo por 14 pasajeros, mientras decenas de viajeros continúan esperando alternativas de salida.

El presidente regional indicó que durante la jornada sostuvo reuniones con autoridades del gobierno español, entre ellas la ministra de Sanidad, Mónica García, además de representantes de Interior y Política Territorial, aunque aseguró que ninguna de sus peticiones fue atendida.

Seis contagios confirmados y nuevas sospechas

La controversia ocurre luego de que la Organización Mundial de la Salud confirmara un nuevo contagio de hantavirus a bordo del MV Hondius, elevando a seis el número total de casos confirmados. Además, otras dos personas permanecen bajo sospecha de haber contraído el virus.

Según los antecedentes entregados por autoridades sanitarias, cuatro pacientes permanecen hospitalizados y tres personas han fallecido desde el inicio del brote, tanto dentro como fuera de la embarcación.

Pese a ello, el Ministerio de Sanidad español insistió en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

“El alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas contrarias a los principios básicos de la prevención de la salud pública”, señaló la ministra García durante una conferencia de prensa.

La titular también informó que los primeros evacuados serán ciudadanos españoles, mientras que los pasajeros extranjeros serán derivados posteriormente hacia sus respectivos países.

Asimismo, precisó que ni el equipaje contaminado ni el cuerpo de una de las personas fallecidas serán desembarcados en Canarias. Ambos permanecerán en el barco junto a parte de la tripulación, antes de que la nave continúe rumbo a Países Bajos, donde se realizará un proceso integral de desinfección.