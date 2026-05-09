A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga. Foto referencial de archivo

Este fin de semana avanza la Copa de la Liga, donde Colo Colo juega de local y recibe a Deportes Concepción por la quinta fecha.

Los Albos buscan asegurar su liderazgo del Grupo A, mientras que los Lilas se presentan en la última posición.

Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Concepción

El partido de Colo Colo contra Deportes Concepción es este sábado 9 de mayo, a las 17:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción

El partido de Colo Colo contra Deportes Concepción tiene transmisión exclusiva por streaming en HBO Max.

Usuarios que tengan contratado TNT Sports Premium, incluyendo servicios como Zapping, pueden ingresar a la plataforma con las credenciales de su cableoperador, sin costo adicional.