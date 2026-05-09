La Florida destinará $1.000 millones para proyectos de seguridad impulsados por vecinos

La Municipalidad de La Florida lanzó oficialmente el proceso de postulación 2026 de la Subvención Municipal: Línea de Prevención Comunitaria y Situacional, iniciativa que permitirá a organizaciones vecinales diseñar y ejecutar proyectos de seguridad en sus propios barrios.

El programa, denominado SOS: Seguridad y Organizaciones Sociales, contempla una inversión total de $1.000 millones, destinados a financiar iniciativas impulsadas por juntas de vecinos, comités de adelanto y comités de seguridad de la comuna.

Cada organización podrá acceder a proyectos de hasta $5 millones, recursos que podrán ser utilizados para implementar distintas medidas preventivas, como cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias, cierres de calles y pasajes mediante portones, luminarias solares peatonales, vallas vehiculares, resaltos y reductores de velocidad, entre otras iniciativas.

La Florida destinará $1.000 millones para proyectos de seguridad impulsados por vecinos

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, sostuvo que la seguridad “sigue siendo la preocupación número uno de los vecinos” y advirtió sobre el déficit policial que enfrenta el país.

“Convivimos con un problema estructural y a nivel nacional que dice relación con la falta de dotación policial. Hace una semana atrás veíamos información que hablaba de que tenemos un déficit cercano a 12 mil carabineros, que afectan claramente el despliegue operativo que ellos tienen en las comunidades”, afirmó.

En esa línea, el jefe comunal señaló que los municipios deben desarrollar estrategias complementarias para enfrentar la inseguridad, destacando el rol de las organizaciones vecinales.

“Son los dirigentes quienes mejor conocen la realidad de sus propios barrios. Por tanto, a través de esta estrategia, lo que estamos haciendo es disponer un fondo de mil millones de pesos para poder apoyar proyectos en el ámbito de la seguridad”, indicó.

La Florida destinará $1.000 millones para proyectos de seguridad impulsados por vecinos

Asimismo, Reyes destacó que serán los propios vecinos quienes definirán las soluciones prioritarias para sus sectores.

“Los vecinos podrán postular proyectos como alarmas comunitarias, cierres de pasaje, vallas reductoras de velocidad, iluminación solar también, que tiene que ver con la seguridad desde el punto de vista situacional, poder construir barrios mucho más seguros”, explicó.

El alcalde además hizo un llamado a fortalecer el trabajo comunitario y la participación vecinal.

“Basta que nos dejemos de preguntar quizás por un momento qué hace el municipio o qué hace el gobierno de turno por cada uno de nosotros, y nos empecemos a preguntar qué estamos dispuestos nosotros a hacer para mejorar nuestros barrios y nuestras comunidades”, sostuvo.

La Florida destinará $1.000 millones para proyectos de seguridad impulsados por vecinos

En ese contexto, valoró especialmente el rol de los dirigentes sociales de la comuna. “No cumplen un trabajo, sino que cumplen un rol que es cien por ciento vocación. Trabajar por los vecinos y por el bienestar de sus comunidades”, señaló.

La iniciativa ya ha beneficiado a más de 400 organizaciones sociales de La Florida, permitiendo la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de medidas preventivas en distintos sectores de la comuna.

Como parte del lanzamiento, el municipio también realizó una Expo Seguridad, donde distintas empresas exhibieron equipamiento y tecnologías disponibles para proyectos comunitarios, aunque desde la municipalidad aclararon que la actividad tuvo un carácter exclusivamente informativo y orientador.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 12 de mayo y el 15 de junio de 2026. Las organizaciones interesadas deberán estar formalmente constituidas y contar con personalidad jurídica vigente y cuentas bancarias habilitadas para recibir fondos públicos.

La Florida destinará $1.000 millones para proyectos de seguridad impulsados por vecinos

Según explicó el alcalde, el proceso podrá realizarse descargando el formulario disponible en la página web municipal y presentando posteriormente la iniciativa correspondiente.

“De esa manera, las organizaciones van a poder postular a estos proyectos, hasta un tope de cinco millones de pesos en el ámbito de la seguridad, y seremos capaces de construir barrios y comunidades mucho más seguras”, concluyó Reyes.