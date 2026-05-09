SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte Suprema advierte riesgos de “incertidumbre jurídica” en plan de Reconstrucción de Kast

    Con todo, la Corte enfatizó que la ley requiere de “ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos”

    Por 
    Javiera Ortiz
    La presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich y el presidente electo José Antonio Kast.

    El tribunal pleno de la Corte Suprema entregó a la Cámara de Diputados y al Presidente José Antonio Kast un informe en el que analizó el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional anunciado por el Ejecutivo.

    El informe, firmado por la presidenta de la Corte, Gloria Ana Chevesich, analizó la batería legislativa clave para la administración de Kast, iniciativa que contempla más de 40 medidas en cuatro ejes centrales: reconstrucción física, económica, institucional y fiscal.

    “El proyecto introduce modificaciones sustanciales al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y a las facultades de los Tribunales Ambientales”, sostiene el informe del pleno.

    El documento detalla que las mayores complejidades se detectaron en las reformas propuestas a los artículos 13 N°6, 16, 18 y 19 de la normativa vigente.

    Respecto a la creación del artículo 24 ter en la Ley N°19.300 sobre precisión normativa, el tribunal advirtió una preocupante falta de “precisión técnica”. La Suprema cuestiona que, aunque se valore el intento de centralizar las disputas en tribunales especializados, el texto “no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema”.

    Adicionalmente, la Corte recalcó que la omisión de reglas sobre quiénes pueden accionar legalmente, o legitimación activa, podría derivar en una “incertidumbre jurídica” que anule la eficacia de la reforma.

    Por otro lado, otro de los puntos que generó mayor fricción es el mecanismo de restitución de gastos directos para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente.

    Según el proyecto, si un tribunal anula un permiso después de que el privado ya inició obras, el Estado deberá devolver los gastos acreditados, lo que constituye una “innovación radical en nuestro ordenamiento”, a juicio del pleno, que se aparta de la matriz de justicia correctiva tradicional.

    Para la Corte, la redacción actual es “excesivamente amplia” y se centra más en cómo calcular el pago que en las razones para otorgarlo. El Pleno sugiere que, para acceder a este beneficio, el titular del proyecto debería demostrar “buena fe, ausencia de contribución al vicio, razonabilidad de los gastos” y acreditar que sufrió un golpe patrimonial desproporcionado.

    “La propuesta se aproxima a una lógica de justicia distributiva. Ello, en cuanto dispone que una parte relevante de los costos derivados de una inversión privada frustrada sea asumida por el Fisco y, en definitiva, por la comunidad, antes que por quienes desarrollan la actividad o por sus eventuales beneficiarios”, declaró el informe.

    Sobre las medidas cautelares, el proyecto busca terminar con la paralización eterna de obras mediante un sistema de plazos fatales: un periodo inicial de 30 días con un tope máximo de seis meses.

    El máximo tribunal reconoció que esta estructura es coherente con las facultades de los Tribunales Ambientales, pero apuntó que su implementación “deberá resguardar que la limitación temporal no prive de eficacia a la tutela cautelar ambiental”, de forma que se proteja el entorno de daños que podrían ser irreversibles.

    En materia procesal, el tribunal no puso reparos a los plazos propuestos para reclamar contra el monto fijado por peritos, considerándolos compatibles con el acceso a la justicia. Sin embargo, instó a los legisladores a “precisar expresamente cuál es la Corte de Apelaciones competente” para evitar vacíos de interpretación que entorpezcan el proceso.

    Con todo, la Corte enfatizó que la ley requiere de “ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos” antes de ser aprobada. Aun así, calificó los objetivos del gobierno como “atendibles” en cuanto a buscar certeza y rapidez.

    Más sobre:Corte SupremaLey de reconstrucción nacionalJosé Antonio KastGloria Ana Chevesich

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

    Aduanas activa plan preventivo contra la falsificación de productos por el Mundial 2026

    Reino Unido envía su buque destructor al Medio Oriente para una posible misión de protección al estrecho de Ormuz

    La Florida destinará $1.000 millones para proyectos de seguridad impulsados por vecinos

    Cementerios de grupo Nuestros Parques proyecta más de 100 mil asistentes a recintos por el Día de la Madre

    Las Condes inicia proceso de restauración ecológica tras incendio de San Carlos de Apoquindo

    Lo más leído

    1.
    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    2.
    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: corte confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la Ley de Seguridad del Estado

    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: corte confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la Ley de Seguridad del Estado

    3.
    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    4.
    Un crimen perfecto: el misterio de los casos policiales chilenos sin resolver

    Un crimen perfecto: el misterio de los casos policiales chilenos sin resolver

    5.
    SOS a La Moneda: Monsalve le pide denunciar a la Fiscalía eventual falsificación en su sumario

    SOS a La Moneda: Monsalve le pide denunciar a la Fiscalía eventual falsificación en su sumario

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Aduanas activa plan preventivo contra la falsificación de productos por el Mundial 2026
    Chile

    Aduanas activa plan preventivo contra la falsificación de productos por el Mundial 2026

    Corte Suprema advierte riesgos de “incertidumbre jurídica” en plan de Reconstrucción de Kast

    La Florida destinará $1.000 millones para proyectos de seguridad impulsados por vecinos

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Joaquín Niemann aborda su futuro en caso de que no siga el LIV Golf: “Me encantaría volver al PGA Tour”
    El Deportivo

    Joaquín Niemann aborda su futuro en caso de que no siga el LIV Golf: “Me encantaría volver al PGA Tour”

    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    Otra polémica en Europa: Aubameyang es apartado del Olympique de Marsella por rociar con un extintor a trabajador del club

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg

    Euphoria 3 en voz de una de sus actrices: “Me sorprendió todo de Zendaya”

    Gabriela Mistral en colores: una ambiciosa biografía ilustrada humaniza a la Premio Nobel

    Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán
    Mundo

    Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

    Reino Unido envía su buque destructor al Medio Oriente para una posible misión de protección al estrecho de Ormuz

    Más de 100 pasajeros enferman por brote de norovirus en crucero que zarpó desde Florida

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño