Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: Corte de Valdivia confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la LSE

Este viernes la Corte de Apelaciones de Valdivia despachó un fallo unánime con el que acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública (DPP).

La sentencia implica un golpe al gobierno y a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ya que declaró inadmisible la ampliación de la querella del gobierno, en el caso por las agresiones a la ministra de Ciencias Ximena Lincolao, con la que invocaban la Ley de Seguridad del Estado (LSE). Esa ampliación resultaba clave para La Moneda ya que así podían elevar las posibles penas de los imputados y así , por ejemplo, intentar su prisión en preventiva.

”Se advierte la falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella, puesto que en la misma ley se fijaron las atribuciones de la referida cartera ministerial y se decidió mantener expresamente la facultad de interponer la querella de marras en el Ministerio del Interior, sin dotar al Ministerio de Seguridad Publica de idéntica facultad”, se lee en el fallo.

La sentencia confirma lo que ya varias voces habían objetado a Steinert. Uno de ellos, de hecho, había sido el senador Iván Flores, quien dijo públicamente que la ministra amplió la querella ocupando una facultad que no tiene. En aquel momento Flores comentó que en la comisión mixta que tramitó el nuevo Ministerio de Seguridad se discutió explícitamente que la facultad para invocar la LSE se dejó exclusivamente en Interior y las delegaciones presidenciales.

La derrota de Steinert en la Corte de Valdivia es un golpe directo a la ministra ya que fueron los abogados de su propio gabinete los que firmaron la ampliación de la querella. De hecho cuando el senador Flores acusó a Steinert de actuar fuera de sus atribuciones, el senador Arturo Squella (Republicano), uno de los principales apoyos de Steinert, la respaldó. Sin embargo, la sentencia dejó sin piso la defensa del senador al actuar de la titular de Seguridad.

“El yerro que anteriormente ha sido analizado generó una circunstancia que ha afectado a los amparados en el adecuado ejercicio de sus derechos en el proceso penal seguido en su contra, situación que debió haber sido cautelada por el juez recurrido, por constituir una amenaza a su derecho a la seguridad individual, en cuanto garantía prevista por el constituyente para una recta afectación de la libertad personal. En consecuencia, la acción constitucional deberá ser acogida, en la forma que se indicara”, plantea el fallo en otro de sus considerandos.

Antes de esta sentencia, en el gobierno ya existía molestia con lo que sabían sería un error de Steinert. De hecho en privado fuentes de Interior comentaban que lo que correspondía era que el ministro Claudio Alvarado (UDI) activara esta estrategia, pero eso fracasó debido a la frustrada arremetida de Steinert.