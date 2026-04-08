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    Por delito de atentado a la autoridad: gobierno anuncia querella por agresión a ministra de Ciencia en Universidad Austral

    La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, dio cuenta de la acción judicial mientras participaba de la comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, de la que se tuvo que retirar anticipadamente.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ximena Lincolao, ministra de Ciencia.

    La ministra se Seguridad Pública, Trinidad Steinert, anunció una querella a raíz de la agresión en contra de la titular de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral.

    El ataque a la secretaria de Estado se produjo este miércoles a manos de un grupo de estudiantes. El hecho quedó registrado en una serie de videos que fueron compartidos en redes sociales, en los que se puede ver que los manifestantes propinaron insultos y le habrían lanzado agua a la autoridad del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Esto, tras su participación en la inauguración del año académico en la mencionada casa de estudios en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. La secretaria de Estado había realizado una presentación de los ejes estratégicos de su cartera.

    Steinert conoció de la situación de su par mientras se encontraba como invitada en la comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados. “He estado enterándome y fue un hecho muy brutal, en que se ataca a una autoridad, a una ministra de Estado, además a una mujer. Estamos adoptando las medidas”, dijo ante las diputadas de la comisión.

    Trinidad Steinert, ministra de Seguridad. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Minutos después, la titular de Seguridad se disculpó con la instancia para retirarse de manera anticipada, debido al hecho que afectó a Lincolao, y anticipó la acción judicial del gobierno.

    “Me disculpan, pero tenemos una urgencia: la situación de la ministra de Ciencia. Me están llamando de todas partes, tenemos que ver querella. Entonces, espero que entiendan la situación, pero me tengo que retirar ahora”.

    La ministra, al salir de la comisión, fue abordada por los medios que cubren el Congreso, a quienes entregó más detalles de la querella y el delito que se invocará.

    “Esto no es una manifestación, esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar. El Ministerio de Seguridad va a interponer una querella este mismo día (miércoles). Estamos en una comunicación directa con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, y esperamos que los autores de este brutal hecho sean puestos luego a disposición de la justicia”, remarcó.

    Y luego agregó: “Por ahora nosotros vamos a imputar el delito de atentado en contra de la autoridad, que está en el Código Penal vigente, con una pena de prisión menor en su grado medio. Así que estamos realizando todas las acciones para poder establecer quiénes son los responsables”.

    Más sobre:Trinidad SteinertXimena LincolaoAgresiónCámara de DiputadosUniversidad AustralQuerella

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