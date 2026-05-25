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    Trump afirma que no tiene prisa por cerrar un acuerdo con Irán que aún está lejos de estar finalizado

    El presidente dijo que “el bloqueo estadounidense a los buques iraníes se mantendrá vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien”.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Andrew Leyden. Europa Press/Contacto/Andrew Ley

    El presidente Donald Trump bajó, el domingo, las expectativas que él mismo había creado sobre la posibilidad de conseguir un acuerdo con Irán, y señaló que no tenía prisa por completar un pacto para el fin de la guerra, después de pasar semanas insistiendo en que era la República Islámica la que tenía que hacer concesiones nucleares rápidamente o enfrentarse a nuevos ataques.

    “He informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo”, escribió Trump en Truth Social, su plataforma de redes sociales. “El bloqueo estadounidense a los buques iraníes se mantendrá vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien”, afirmó.

    La declaración del presidente se produjo poco después de que un alto funcionario de la administración Trump informara a la prensa que el acuerdo de principio consiste en que Irán reabra completamente el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo a la navegación iraní. Los detalles específicos, incluyendo si Irán desmantelaría permanentemente su programa nuclear, aún están por definirse y se concretarán en futuras negociaciones.

    Según el diario The New York Times, ni los líderes iraníes ni los medios estatales oficiales se han pronunciado públicamente sobre el contenido de un posible acuerdo ni sobre las cuestiones que se están debatiendo. El funcionario estadounidense afirmó que aún no se había firmado ningún acuerdo y que este seguía sujeto a la aprobación final del presidente Trump y del líder supremo de Irán, lo que podría demorar varios días.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    ,

    El alto funcionario estadounidense dijo, además, que aún se está negociando el mecanismo mediante el cual Irán se deshará de su uranio altamente enriquecido. Trump ha insistido en que Estados Unidos se apodere de este material como parte de su promesa de frenar el programa nuclear iraní.

    El funcionario indicó que la dirección de Teherán podría tardar algún tiempo en aprobar el marco del acuerdo, aunque también podría producirse un retraso debido a las continuas diferencias entre las partes, especialmente en lo que respecta a los beneficios económicos que Irán obtendría de un alto el fuego o un acuerdo final.

    La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó el domingo que Teherán desea que se levanten las sanciones y se desbloqueen los activos congelados al inicio del proceso de negociación, o de lo contrario, el acuerdo anunciado podría fracasar.

    Tres funcionarios iraníes declararon el sábado, a The New York Times, que un posible acuerdo estipularía únicamente que los asuntos nucleares se negociarían en un plazo de 30 a 60 días.

    El posible acuerdo no aborda el suministro de misiles a Irán ni estipula una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, declaró el domingo un funcionario estadounidense. Estos temas se tratarían en futuras negociaciones, añadió. En rondas de negociaciones anteriores, Estados Unidos ha buscado un compromiso de al menos 20 años.

    “Parece un gran avance, pero ya habíamos visto algunos de estos puntos antes y siempre se desmoronaban cuando surgían interpretaciones contrapuestas de los detalles”, dijo a The Wall Street Journal, Rory Johnston, fundador de la empresa de investigación petrolera Commodity Context.

    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    La capacidad de Irán para reducir a la mínima expresión el flujo de buques a través del estrecho ha desencadenado la peor crisis energética mundial en décadas. Trump también afirmó que el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes -que se suavizaría si se llegara a un acuerdo- “permanecería en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. “Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien”, agregó el presidente estadounidense. “¡No puede haber errores!”.

    Mientras, los estados árabes del Golfo estaban deseosos de evitar nuevos ataques contra sus instalaciones energéticas y reactivar sus ventas de petróleo, indicó The Wall Street Journal. Pero se enfrentaban a la posibilidad de que un acuerdo dejara a Irán con un papel preponderante en la gestión del estrecho y lo envalentonara para utilizar amenazas militares para salirse con la suya en futuras disputas con sus vecinos una vez que la armada estadounidense se retirara.

    Los mediadores de Medio Oriente declararon por separado que el memorando de entendimiento mantendría la tregua durante al menos 60 días, extendiendo así el alto el fuego actual.

    Los sectores más intransigentes de Estados Unidos contra Irán, incluidos los senadores republicanos Lindsey Graham y Ted Cruz, criticaron la idea de un acuerdo que simplemente reabriría el estrecho y que potencialmente envalentonaría a Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Irán tendría que aceptar las condiciones estadounidenses y cumplirlas.

    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    “La idea de que este presidente, teniendo en cuenta todo lo que ya ha demostrado estar dispuesto a hacer, vaya a aceptar un acuerdo que, en última instancia, ponga a Irán en una posición más fuerte en lo que respecta a sus ambiciones nucleares es absurda”, afirmó.

    Según funcionarios del Golfo, líderes regionales instaron a Trump en una llamada telefónica el sábado a aceptar un acuerdo con Irán para evitar graves daños a las instalaciones energéticas de la región. Si bien los líderes del Golfo buscan una salida diplomática, les preocupa profundamente que la oferta actual los deje vulnerables, añadieron los funcionarios.

    Según los funcionarios, Irán aún no había discutido su programa de misiles ni había ofrecido garantías de que los países del Golfo no serían blanco de ataques por parte de Teherán o de las milicias aliadas en la región.

    “Irán entra en la posguerra con una influencia que antes no tenía, porque Ormuz se ha convertido en una baza importante en las negociaciones”, afirmó a The Wall Street Journal, H. A. Hellyer, investigador asociado sénior del Royal United Services Institute, un centro de estudios sobre defensa con sede en Londres. “El principal riesgo para los estados árabes del Golfo es que esto envalentone a Teherán y, por lo tanto, lo impulse a convertirse en una amenaza aún mayor, y no menor, para el orden regional”.

    En medio de este contexto, indicó el diario Financial Times, “la guerra ha puesto al descubierto las divisiones en Medio Oriente y está reconfigurando las alianzas en la región”. La más trascendental ha sido la ruptura entre los Emiratos Árabes Unidos y su vecino, Arabia Saudita. Algunos analistas han hablado de una creciente alianza entre Riad, Pakistán, Turquía y Egipto, unidos por su preocupación ante la desestabilización que supone Israel, y que han coordinado esfuerzos para mediar en el fin de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Abu Dhabi se ha mostrado escéptico ante los esfuerzos por mediar en un acuerdo, preocupado de que esto deje intacto un régimen envalentonado y peligroso en Teherán.

    Michael Wahid Hanna, director del programa estadounidense del International Crisis Group, afirmó al Financial Times que, desde la perspectiva de los Emiratos Árabes Unidos, la participación de Egipto en las negociaciones “probablemente se percibía como una forma de establecer una equivalencia inaceptable entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán”. “Creo que sentían que los mediadores no mostraban suficiente solidaridad con la postura emiratí”, añadió.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpIránTeheránWashingtonOrmuzEstrecho de Ormuz

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