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    La flotilla denuncia 15 agresiones sexuales y decenas de heridos entre sus miembros detenidos en Israel

    El portavoz de la agrupación, Bader Alnoaimi señaló que la información apunta a “violencia física y sexual generalizada y sistemática” ejercida por Israel contra los participantes de la flotilla

    Por 
    Europa Press
    Naves de la Global Sumud Flotilla. Foto: Global Sumud Flotilla Press.

    La Global Sumud Flotilla ha denunciado este viernes que entre sus miembros detenidos por las autoridades de Israel se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos, tras permanecer en custodia israelí tras la intercepción de las embarcaciones en aguas internacionales en el mar Mediterráneo cuando intentaba llegar a las costas de Gaza.

    “Al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones. Disparos con balas de goma a quemarropa. Decenas de personas con huesos rotos”, ha denunciado la iniciativa en un mensaje en redes sociales, subrayando que ahora toca elevar la presión contra las autoridades israelíes por el trato que dan a la población israelí.

    Así, Global Sumud Flotilla ha afirmado que mientras el mundo “se centra en el sufrimiento de los participantes”, estos casos de violencia “no son más que un pequeño atisbo de la brutalidad que Israel impone a diario a los rehenes palestinos”.

    “No bajéis la guardia. Las declaraciones de condena no bastan. La gente de todo el mundo debe aprovechar este momento para ejercer la presión necesaria para poner fin a esta violencia colonial”, ha recalcado la organización humanitaria, inistiendo en elevar la presión sobre la clase política y seguir “tácticas de boicot y desinversión”.

    En una rueda de prensa telemática, el portavoz de la organización, Bader Alnoaimi señaló que la información en el terreno apunta a “violencia física y sexual generalizada y sistemática” ejercida por Israel contra los participantes de la flotilla y anunció acciones legales en Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, España y Francia.

    Más sobre:Global Sumud FlotillaIsraelDetenidos

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