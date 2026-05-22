Schönhaut (FA) y oposición en el Senado al megaproyecto: “Espero, y es lo que yo he visto hasta ahora, la voluntad de actuar en unidad”

La diputada del Frente Amplio, Constanza Schönhaut, ve con optimismo el desempeño de la oposición para abordar en conjunto el megaproyecto del Presidente José Antonio Kast que iniciará su tramitación en el Senado tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero es pesimista respecto de cuanto está dispuesto a ceder el Ejecutivo en el Senado.

Pese a los llamados de la izquierda igual se aprobó, con cierta holgura, el megaproyecto. ¿No le queda la impresión de que el poder de fuego de la oposición está en el Senado?

En términos legislativos, hicimos un avance importante en poder ordenar la conversación con la presentación de indicaciones que nos permitieron abrir una conversación sobre qué es efectivamente reactivar hoy día la economía. Espero que esa discusión, aunque breve y efímera que se dio en la Cámara, pueda tomarse en su contenido en el Senado. Espero que ahí, donde está más equilibrada la fuerza política, podamos darle un revés a esta reforma.

22.05.2026 Constanza Schönhaut Diputada del Frente Amplio Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿No le parece que se replica una lógica que históricamente han cuestionado, que al final todo se termina negociando en el Senado?

Yo cuestiono en cualquier caso la voluntad real que tiene el gobierno de negociar. Se dice que se quiere negociar en el Senado, pero la verdad es que uno tiene que jugar en base a las acciones y no solo a las palabras. Entonces yo espero que el gobierno se abra a dar pie atrás en cuestiones profundamente negativas como la reintegración, el crédito tributario y la invariabilidad tributaria. Pero la verdad hay que ver cómo se va a comportar, porque hasta ahora ha mostrado más que nada voluntad de avanzar a matacaballo, más que intentar construir acuerdos amplios.

¿Y a qué cree que se deben estas declaraciones que tanto ruido hicieron durante la semana de conversar con el Socialismo Democrático? (El ministro del Interior Claudio Alvarado llamó al Socialismo Democrático a no estar bajo la tutela del FA y el PC)

Creo que si hay algo que es común hoy día es que las fuerzas progresistas y la oposición en su mayoría hemos consensuado que el contenido de esta reforma es malo para el país, porque hoy día quedó de manifiesto que aprobar este proyecto de ley es aprobar los reportes sociales. Esa es la convicción que nos constituimos como oposición para votar en contra. Esa convicción no cambia estando en la Cámara o en el Senado. Está. Si es posible avanzar en una mejora de este proyecto para evitar que sea así, en buena hora. Frente a eso yo estoy segura que la oposición no va a estar a favor.

22.05.2026 Constanza Schönhaut Diputada del Frente Amplio Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Usted pone las manos al fuego porque nadie se va a descolgar o a negociar por las suyas?

Yo creo que es importante que siempre haya apertura al diálogo y creo que eso es lo que han manifestado los senadores de distintos sectores. Pero el diálogo tiene dos dimensiones, no solo sentarse en una mesa. El diálogo está dispuesto a convencer, pero también a ser convencidos. Y yo creo que esa es la parte que le falta al gobierno. Espero, y es lo que yo he visto hasta ahora, la voluntad de actuar en unidad.

En caso de que alguien se termine descolgando, en vista de lo que planteó el gobierno de aislar al PC y al FA para negociar con el SD, ¿pueden quedar en nada todas las reuniones que ha tenido su sector?

Creo que no hay que adelantarse a lo que va a hacer cada una de las personas en el Senado. Hay que volver el foco de este proyecto, que le bajan los impuestos a los más ricos, amarra al país por 25 años. Mientras esa ecuación se mantenga, creo que la decisión coherente que tiene que tomar la oposición es estar en contra. Si es posible hacer cambiar la ecuación para que la baja de estos impuestos no la pague la gente, para que el Estado tenga mayor recaudación para hacerse cargo del déficit fiscal que eventualmente se va a generar. Si es que se elimina la invariabilidad tributaria que le quita soberanía al pueblo de Chile cuando vaya a elegir los próximos seis gobiernos, en buena hora. Pero mientras eso no cambie, creo que la decisión sigue siendo la misma.

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En términos simples, ¿Cuáles son los términos bajo los cuales ustedes se sentarían a hablar?

Le dijimos al gobierno; pongamos en la Sala Cuna Universal, nos pusieron reserva de constitucionalidad; dijimos, consideremos el subsidio unificado al empleo, no lo tomaron en consideración; subsidio de sueldo mínimo, no está considerado; eventualmente hablemos sobre el impuesto de primera categoría, pero con compensación, se siguió adelante igual. El gobierno sabe cuáles son los peros que hay desde la oposición a su proyecto. El punto es que no tiene intenciones de negociar esto en términos amplios. Quiere avanzar con sus ideas de manera obsecuente, bajo una ideología que está pasada de moda. No somos nosotros los que tienen que poner términos, es saber si el gobierno efectivamente está dispuesto a abrir los oídos.

¿Cuál es el llamado que ustedes les pueden hacer a estos senadores que se pueden descolgar?

Me voy a colgar específicamente de lo que expresó el presidente de la DC al momento de anunciar su voto en contra del proyecto en la Cámara. Donde planteó que esta decisión era en conjunto con las bancadas del Senado, de la Cámara y de su directiva. Estoy segura que con el resto también, porque cuando uno escucha a los diputados socialistas fundamentar su voto en contra, encontramos que los argumentos que nos ponen son los mismos. Lo mismo cuando escuchamos a los diputados de la bancada del PPD. Esa coherencia, espero, sea la que se replique en el Senado.

¿Ven una oportunidad el empoderamiento, en los hechos, del nuevo biministro Alvarado?

Asumo que el Presidente Kast está a cargo del diseño respecto del rol que cumplen sus distintos ministros. Chile eligió al Presidente Kast, no a Quiroz ni a Alvarado, que podrían salir el día de mañana. Necesitamos saber cuál es la lectura que tiene el presidente Kast. Lo que ha mostrado es que, más allá de tratar de mostrar un policía bueno y un policía malo, el Presidente Kast no tiene voluntad de diálogo.

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Posible repostulación de Martínez: “Muy legítimo”

¿Cómo ve el proceso interno del FA?

Lo que vemos hoy día es parte de un camino constante de convergencia de las fuerzas de izquierda que no ha sido ni a la rápida ni superficial. El congreso en el que estamos ahora es parte de ir abrochando ese proceso y me pone, al menos a mí, muy contenta de la amplia participación que ha tenido, que cuenta con los militantes de base de Juan Fernández y con el presidente Boric en espacios de discusión transversal.

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Es difícil replicar el diseño de una lista de consenso…

Siempre hay que apostar a alianzas mayoritarias, pero creo que independiente de cuántas listas se presenten, lo que es claro es que tenemos un piso común y que lo que estamos discutiendo es cuál es la mejor conducción hacia adelante.

Ya se habla de esta idea de renovar a Constanza Martínez en la presidencia. ¿Usted cómo ve esta alternativa?

Yo tengo una buena evaluación de lo que han sido los dos años de la actual directiva. Y creo que cualquiera de los liderazgos que actualmente están, que quisieran eventualmente reelegirse en un próximo proceso, me parece muy legítimo. Lo que me parece fundamental es que cualquier proceso que llevemos adelante tenga un debate constructivo y sepamos poner siempre por delante la unidad del partido.

¿Qué rol debería jugar el expresidente Boric en este proceso?

Siempre he dicho que el expresidente Boric es uno de los liderazgos más importantes del FA y es un militante como todos lo somos. Por supuesto que le va a tocar tomar posición sobre las próximas directivas, y está siendo parte de la discusión congresal.