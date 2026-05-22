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    OMS anuncia que riesgo de epidemia de ébola en República Democrática del Congo pasa de “alto” a “muy alto”

    La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo se está propagando rápidamente y el riesgo ha pasado de “alto” a “muy alto” a nivel nacional según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata del nivel máximo de alerta, aunque el riesgo sigue siendo “alto” a nivel regional y “bajo” a nivel mundial, según la agencia sanitaria de la ONU.

    Por 
    France 24
    Trabajadores médicos desinfectan equipamiento previo al entierro de una presunta víctima de ébola, en Bunia, en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, el 21 de mayo de 2026. Foto: Xinhua str

    La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo representa ahora un riesgo “muy alto”, el nivel máximo de alerta, frente al “alto” que registraba hasta ahora, anunció este viernes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los riesgos a nivel regional se mantienen sin cambios.

    “La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se está propagando rápidamente (...) Anteriormente, la OMS había evaluado el riesgo como alto a nivel nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo como muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial”, subrayó Ghebreyesus en una conferencia de prensa.

    “Muy alto” es “el nivel de riesgo más alto”, precisó un portavoz de la OMS.

    La epidemia se ha propagado por la provincia de Kivu del Norte y su vecina Kivu del Sur, divididas en dos por las líneas del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado antigubernamental M23, respaldado por Ruanda, que se ha apoderado de amplios territorios desde su resurgimiento en 2021.

    Una parte de Kivu del Norte, incluida su capital, Bukavu, cayó en manos del AFC/M23 en febrero de 2025.

    Ante este panorama, la respuesta sanitaria tiene dificultades para organizarse y ha dado lugar a escenas de caos en la provincia de Ituri, foco de la epidemia, donde la OMS sigue desplegando personal.

    82 casos confirmados, incluidas siete muertes

    Con una red de carreteras deficiente y azotada por la violencia de los grupos armados, Ituri es una de las provincias más conflictivas de la República Democrática del Congo, y cerca de un millón de desplazados se hacinan allí en campamentos.

    Hasta la fecha, “se han confirmado 82 casos, de los cuales siete han fallecido” en la República Democrática del Congo, indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, al tiempo que subrayó que “la epidemia” es en realidad “mucho más grave”.

    Así, informó de cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas en la República Democrática del Congo.

    “Estas cifras van cambiando a medida que mejoran los esfuerzos de vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero la violencia y la inseguridad obstaculizan la respuesta”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Xinhua

    La situación en Uganda es por el momento “estable, con dos casos confirmados y una muerte reportada”, indicó.

    El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que el Covid-19 o el sarampión.

    A falta de una vacuna y de un tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del brote actual, las medidas para intentar contener su propagación se basan esencialmente en el cumplimiento de las medidas de protección y la detección rápida de los casos.

    Un estadounidense que contrajo el ébola en la República Democrática del Congo se encuentra actualmente hospitalizado en Alemania.

    “Hemos tomado conocimiento de la información publicada hoy sobre otro ciudadano estadounidense, considerado un contacto de alto riesgo, que fue trasladado a la República Checa”, agregó Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    Más sobre:ÉbolaRepública Democrática del CongoOMSTedros Adhanom GhebreyesusBundibugyoMundo

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