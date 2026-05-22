Abre nueva galería comercial en Santiago en antigua tienda de trajes de novia en calle Puente
El centro comercial ya cuenta con 22 locatarios, la mayoría de ellos proviene de la galería Santo Domingo, que fue clausurada en julio pasado por operar sin los permisos correspondientes.
Con el tradicional corte de cinta, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dio el vamos a una nueva galería en el centro de la capital, instalada en el histórico edificio de La Casa Blanca, en calle Puente con San Pablo.
La tradicional tienda de vestidos de novia fue cerrada tras la pandemia, y ahora allí se emplaza un nuevo espacio con varios locales comerciales.
La mayoría de los nuevos locatarios son comerciantes que atendían en la galería Santo Domingo, espacio que fue clausurado en julio de 2025 por operar sin permisos ni condiciones de seguridad.
En detalle, el nuevo espacio albergará en una primera etapa a 22 comerciantes, aunque ya están habilitados 33 locales entre el primer piso y el subterráneo del inmueble.
La iniciativa contempla una segunda etapa con otros 25 locales en el segundo piso, además de módulos destinados a servicios de belleza, venta de ropa, alimentos preparados, accesorios y servicio técnico de celulares.
En la inauguración, el alcalde Desbordes destacó que la “galería comercial de la Casa Blanca se va a transformar en un atractivo, en un barrio que está tirando para arriba”.
“Tenemos guardias el día entero, tenemos limpieza, tenemos orden, y lo que nos falta ahora es que todos los lugares estén llenos de comercio y de que quienes a veces estuvieron en la calle de manera informal también tengan una oportunidad y se instalen en lugares como este, con todas las de la ley”, sostuvo.
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