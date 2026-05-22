SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Abre nueva galería comercial en Santiago en antigua tienda de trajes de novia en calle Puente

    El centro comercial ya cuenta con 22 locatarios, la mayoría de ellos proviene de la galería Santo Domingo, que fue clausurada en julio pasado por operar sin los permisos correspondientes.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Con el tradicional corte de cinta, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dio el vamos a una nueva galería en el centro de la capital, instalada en el histórico edificio de La Casa Blanca, en calle Puente con San Pablo.

    La tradicional tienda de vestidos de novia fue cerrada tras la pandemia, y ahora allí se emplaza un nuevo espacio con varios locales comerciales.

    La mayoría de los nuevos locatarios son comerciantes que atendían en la galería Santo Domingo, espacio que fue clausurado en julio de 2025 por operar sin permisos ni condiciones de seguridad.

    En detalle, el nuevo espacio albergará en una primera etapa a 22 comerciantes, aunque ya están habilitados 33 locales entre el primer piso y el subterráneo del inmueble.

    La iniciativa contempla una segunda etapa con otros 25 locales en el segundo piso, además de módulos destinados a servicios de belleza, venta de ropa, alimentos preparados, accesorios y servicio técnico de celulares.

    En la inauguración, el alcalde Desbordes destacó que la “galería comercial de la Casa Blanca se va a transformar en un atractivo, en un barrio que está tirando para arriba”.

    Tenemos guardias el día entero, tenemos limpieza, tenemos orden, y lo que nos falta ahora es que todos los lugares estén llenos de comercio y de que quienes a veces estuvieron en la calle de manera informal también tengan una oportunidad y se instalen en lugares como este, con todas las de la ley”, sostuvo.

    Más sobre:La Casa BlancaLocal comercialSantiagoCalle Puente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pavez debuta en su rol de vocero de contingencia y apunta a “reimpulso” de la agenda del gobierno

    Dimite la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU. por motivos personales

    Sheinbaum sale en defensa de Raúl Castro y Evo Morales y critica los “históricos” antecedentes de injerencia de EE.UU.

    El expríncipe Andrés, en la mira de la policía británica por una acusación de agresión sexual

    OMS anuncia que riesgo de epidemia de ébola en República Democrática del Congo pasa de “alto” a “muy alto”

    La nueva arquitectura de vocerías que diseña La Moneda tras la salida de Sedini

    Lo más leído

    1.
    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    2.
    El incómodo escenario de la subsecretaria Quintana en Prevención del Delito tras la salida de Steinert

    El incómodo escenario de la subsecretaria Quintana en Prevención del Delito tras la salida de Steinert

    3.
    Los detalles del fatal turbazo que afectó al exministro del TC Iván Aróstica y que terminó con un delincuente menor de edad muerto

    Los detalles del fatal turbazo que afectó al exministro del TC Iván Aróstica y que terminó con un delincuente menor de edad muerto

    4.
    El crítico balance de Déficit Cero al Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Boric

    El crítico balance de Déficit Cero al Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Boric

    5.
    Presidenta electa de la Fech: “La izquierda debe hacerse una autocrítica al haber dejado de lado a las organizaciones sociales”

    Presidenta electa de la Fech: “La izquierda debe hacerse una autocrítica al haber dejado de lado a las organizaciones sociales”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    Universidad del Desarrollo lanza cátedra La Tercera-UDD sobre el patrimonio periodístico de Copesa

    Universidad del Desarrollo lanza cátedra La Tercera-UDD sobre el patrimonio periodístico de Copesa

    Pavez debuta en su rol de vocero de contingencia y apunta a “reimpulso” de la agenda del gobierno
    Chile

    Pavez debuta en su rol de vocero de contingencia y apunta a “reimpulso” de la agenda del gobierno

    Abre nueva galería comercial en Santiago en antigua tienda de trajes de novia en calle Puente

    La nueva arquitectura de vocerías que diseña La Moneda tras la salida de Sedini

    Kevin Warsh, el candidato de Trump, jura como nuevo presidente de la Fed
    Negocios

    Kevin Warsh, el candidato de Trump, jura como nuevo presidente de la Fed

    Cochilco y sobreestimación de producción de Codelco: “El riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones”

    Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ya supera los 150 mil clientes en Chile

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)
    Tendencias

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Cómo se vinculan los conservantes comunes en los alimentos con la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares

    Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico

    Arturo Vidal repasa su compleja semana: “Ya me río; si me atacaban cuando estaba afuera, imagínate ahora que estoy acá”
    El Deportivo

    Arturo Vidal repasa su compleja semana: “Ya me río; si me atacaban cuando estaba afuera, imagínate ahora que estoy acá”

    El Toro enmascarado del gol: Fernando Zampedri acecha histórico récord del Beto Acosta tras una nueva noche de gloria

    Fernando Ortiz encuentra la fórmula: la alineación de Colo Colo para el clásico ante la UC en el Claro Arena

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Julianno Sosa, el astro urbano que escapó del infierno: “Hoy soy una persona nueva, alejada de todo lo malo”
    Cultura y entretención

    Julianno Sosa, el astro urbano que escapó del infierno: “Hoy soy una persona nueva, alejada de todo lo malo”

    Catalina y las Bordonas de Oro sorprende con su primera canción de salsa

    Con Selva Almada y Sabina Urraca: Furia del Libro de invierno tendrá programación de 150 actividades

    Dimite la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU. por motivos personales
    Mundo

    Dimite la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU. por motivos personales

    Sheinbaum sale en defensa de Raúl Castro y Evo Morales y critica los “históricos” antecedentes de injerencia de EE.UU.

    El expríncipe Andrés, en la mira de la policía británica por una acusación de agresión sexual

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes
    Paula

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate