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    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    Algunas marcas han adelantado las primeras informaciones sobre el siguiente evento dedicado a las ofertas del comercio online.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile? Foto referencial de archivo

    Avanza la cuenta regresiva para la próxima edición del Cyber Day 2026, una nueva jornada dedicada al comercio electrónico donde se presentan esperados descuentos.

    Se trata de una fecha que suele posicionarse a mediados de año y reúne la participación de una serie de marcas que ponen a disposición sus ofertas en variadas categorías.

    Cabe recordar que la realización de este evento durante el año pasado marcó un nuevo récord al superar los US$ 520 millones en ventas, según dio a conocer entonces la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), cifra que significó un crecimiento del 4,6% respecto a la versión de 2024.

    Cuándo es el Cyber Day 2026

    La edición 2026 del CyberDay se extenderá durante tres jornadas, los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio.

    Así lo adelantan los sitios web de empresas de retail como Falabella y Ripley, sobre lo que será la próxima versión del evento.

    Cabe recordar que en el Cyber se permite adquirir productos en variadas categorías, incluyendo tecnología, viajes, hogar, vestuario, salud y belleza.

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile? Foto referencial.
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