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    El petróleo retoma el alza entre señales mixtas sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

    Tanto el WTI como el Brent acumulan un alza superior a 40% desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Sube el petróleo en Nueva York, pero se mantiene bajo los US$ 100.

    Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista este viernes, tras tres sesiones consecutivas de caídas, mientras los mercados procesaban señales contradictorias sobre el avance de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

    Los futuros del WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia para Chile sube 0,3% hasta US$ 96,65, mientras que el Brent se referencia para Europa y que se transa en Londres sube 1% hasta US$103,64.

    Ambos contratos futuros habían cerrado en torno a 2% a la baja en la sesión anterior, encaminándose a su segunda semana negativa en tres. Sin embargo, el Brent y el WTI acumulan un alza de más de 40% desde que comenzaron los ataques liderados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

    El mercado sigue extremadamente sensible a cualquier noticia relacionada con negociaciones entre Estados Unidos e Irán, especialmente considerando que el Estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para la oferta global de petróleo.

    “Durante las últimas jornadas, los comentarios desde Washington y Teherán han generado movimientos bruscos en el crudo, alternando entre expectativas de desescalada y nuevas amenazas de presión militar”, dijo Lucas Santillán, analista de Mercados de Capitaria.

    Uranio enriquecido, punto de quiebre

    El repunte se produce en medio de un cuadro negociador tenso. El líder supremo de Irán, el ayatola Mojtaba Jamenei, emitió una directiva en la que ordenó que el uranio enriquecido a niveles cercanos a los requeridos para fabricar armamento nuclear no sea enviado al extranjero, según informó Reuters citando fuentes iraníes.

    Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que Washington se encontraba en las “etapas finales” de las negociaciones con Irán.

    Zona Roja

    El mercado petrolero podría entrar en una “zona roja”, con escasez de oferta en un plazo de unos dos meses, si no se encuentra una solución duradera al conflicto en Medio Oriente, advirtió este jueves el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)Fatih Birol.

    “El problema es que a finales de junio y principios de julio comienza la temporada de viajes” y, por lo general, “la demanda de petróleo y el consumo de petróleo aumentan”, explicó Birol durante un evento organizado por el centro de reflexión Chatham House.

    En ese contexto, el jefe de la AIE aseguró que la agencia está “lista para actuar” y liberar más reservas de petróleo “si los países lo deciden”, en medio de las presiones que enfrenta el mercado energético internacional.

    Más sobre:PetróleoGuerraMedio OrienteIránEstrecho de ormuz

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