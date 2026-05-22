Las explicaciones de Thomas Tuchel para dejar fuera del Mundial a figuras de Inglaterra

Durante los últimos días las selecciones que estarán presentes en el Mundial de Norteamérica 2026 han ido informando de los jugadores que integrarán los planteles en la competencia que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

Y en algunos casos, la decisión de los entrenadores acaba siendo complicada. Así ha sido la experiencia de Thomas Tuchel a la hora de elaborar la nómina de seleccionados de Inglaterra. El DT de los Tres Leones dejó fuera a Harry Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer, quienes venían siendo parte de los procesos previos.

Consultado sobre la manera en la que gestionó la comunicación de sus marginaciones, aseguró que han sido “llamadas difíciles; los respeto como jugadores y personas. Todos han estado en la concentración con nosotros”.

“Todos han estado excelentes. Todos se lo merecían, y los que mencionas también. Reducir la lista de 55 fue doloroso. En las llamadas sentí la emoción”, añadió.

Sobre las ausencias de Maguire, Foden y Palmer, sostuvo que no podía sobrecargar las posiciones y que buscaba unir “jóvenes con ganas y entusiasmo” junto a los veteranos.

“Queremos recuperar ese espíritu, por eso confiamos en este grupo, el mismo que estuvo con nosotros en las tres concentraciones anteriores. ¿Acaso los otros jugadores hicieron algo mal? No. Para algunos es solo una cuestión de posición: buscamos un plantel equilibrado y no podemos traer cinco “10” para que jueguen fuera de lugar; ¿a quién ayudaríamos, al jugador o a nosotros?”, expuso.

“Por eso tomamos estas decisiones difíciles antes del torneo; fueron duras para los jugadores y complicadas de comunicar, pero creo que fue lo correcto”, cerró.

La desolación de Maguire

Uno de los futbolistas que quedó fuera y mostró su tristeza por no lograr un cupo para estar en el Mundial fue Harry Maguire.

El defensor de 33 años realizó una explosiva publicación en sus redes sociales y confirmó su ausencia en la nómina de Tuchel. “Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. He quedado conmocionado y destrozado por la decisión”, expresó el defensor del Manchester United.

“No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Les deseo a los jugadores todo lo mejor este verano”, cerró el zaguero.

Maguire, de 33 años, fue mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, siendo titular con Inglaterra. Se perdió la Eurocopa 2024 por lesión, lo que lo alejó de la selección, sumado a un deslucido desempeño y mala temporada con el United.