“Le tiró la presión a Boca”: prensa sudamericana resalta actuación de la UC en triunfo sobre Barcelona

El partido entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil no solo era seguido en Chile y Ecuador. Casi la mitad de Sudamérica estaba pendiente del triunfo de los cruzados sobre el Ídolo, resultado que volvió a revolver el Grupo D de la Copa Libertadores que completan Boca Juniors de Argentina y Cruzeiro de Brasil.

Los dos goles de Fernando Zampedri volvieron a poner al cuadro de la franja en lo más alto del que fue catalogado como Grupo de la Muerte. Además, el resultado aseguró a lo menos un cupo en la Copa Sudamericana para al elenco estudiantil, pero lo más importante es que encamina una potencial clasificación a los octavos de final.

Un resultado que, además, dejó sin opciones al elenco ecuatoriano que dirige el venezolano César Farías. Noticia que cayó pesadamente en el ánimo de los medios en la mitad del mundo, los que fueron tajantes con el fracaso de la escuadra del astillero.

“¡Un nuevo fracaso! Barcelona SC quedó eliminado de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo”, tituló el diario El Comercio en la crónica que analizó el encuentro disputado en el Claro Arena.

No solo eso, el periódico con sede principal en Quito reparó en la edad del Toro Zampedri para agregar otro condimento polémico al nuevo fracaso de uno de los equipos más populares de ese país.

“Un delantero de casi 40 años amargó a Barcelona SC. Cuando parecía que el conjunto ecuatoriano podía sostener el empate, apareció la gran figura histórica de Universidad Católica: Fernando Zampedri. El delantero argentino-chileno, de 38 años, terminó siendo el verdugo del equipo torero al marcar un doblete en el segundo tiempo”, concluyó el medio.

Más reacciones

Pero al otro lado de Los Andes siguieron con atención lo que ocurría en la comuna de Las Condes. Los cruzados pelean palmo a palmo el liderato de su zona con el popular Boca Juniors. Así también lo destacó el diario deportivo Olé, el cual dedicó amplia cobertura al triunfo de la UC.

“Católica le ganó a Barcelona y le tiró la presión a Boca”, tituló el medio en la nota principal, la misma que en su bajada agregó que “con un doblete de Zampedri, los Cruzados ganaron 2-0 en Chile y llegan con margen al próximo jueves en la Bombonera”.

En la misma crónica, los transandinos destacaron el partido de los dirigidos de Daniel Garnero y advirtieron que “generó situaciones de todos los colores, arrinconó a los ecuatorianos y recién pudo romper el cero a los 36’ del segundo tiempo con un gol de carambola de Zampedri. Que también convirtió el 2-0”.

Asimismo, confirmaron que “la Copa ya no le deja margen a Boca (…) el equipo de Claudio Ubeda quedó obligado a ganar sí o sí el próximo jueves en la Bombonera para clasificarse a los octavos de final de la Libertadores”.

Una opinión muy parecida a la del diario La Nación que no dudó en afirmar que el equipo de azul y amarillo está “acorralado. El triunfo de Católica sobre Barcelona complicó todavía más la situación de Boca en la Libertadores que está obligado a ganar para seguir en carrera. El Xeneize recibirá a los chilenos el próximo jueves: un triunfo lo clasificará a octavos; si empata o pierde, quedará eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 1994”.

En Brasil también siguieron con atención el duelo disputado en Santiago. El portal Globo Esporte hizo una cobertura especial y estableció que el equipo chileno “derrota a Barcelona y se coloca como líder en solitario del grupo de Cruzeiro”.