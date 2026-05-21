En vivo: la UC recibe a Barcelona en un duelo clave para seguir soñando en la Copa Libertadores

¡La oncena titular de #LosCruzados para el duelo vs @BarcelonaSC! 🚨✅



Estos son los elegidos de nuestro DT Daniel Garnero para enfrentar al cuadro ecuatoriano 🇪🇨 por un nuevo desafío de CONMEBOL Libertadores 🏆



𝙑𝘼𝙈𝙊𝙎 𝙐𝘾 ⚪🔵 pic.twitter.com/SoyoH8HECB