En vivo: la UC recibe a Barcelona en un duelo clave para seguir soñando en la Copa Libertadores
Los cruzados no solo pueden dar un gran paso para sellar su clasificación a octavos de final, sino que también pueden asegurar su presencia en Sudamericana. Mientras que una derrota complicaría sus aspiraciones y encendería el grupo de cara a la última fecha.
Minuto a minuto
Universidad Católica 0-0 Barcelona
38′, Casiiii la franja
Remate de Montes que saca el arquerio, el rebote queda para Zuqui, pero el meta de Barcelona repele el peligro de manera notable
34′, Se atreve la UC!!
Centro de Zuqui desde la derecha, pero el cabezazo de Zampedri se va alto sobre el arco de Barcelona.
31′, Controla la franja
El local domina las acciones, pero no encuentra la profundidad necesaria para marcar el primero.
20′, Cercaaa la UC
Cabezazo de Justo Giani en área chica, pero el balón llega débil a las manos del golero Contreras.
18′, Otra vez los cruzados
Martínez nuevamente y su remate potente sale a las manos del portero del Ídolo.
15′, Cerca la UC
El remate de Jimmy Martínez se va por muy poco junto a un vertical.
10′, Barcelona se queda con 10
El árbitro Juan Benítez revisa las imágenes del VAR y dedide cambiar la amarilla por tarjeta roja.
8′, Amarilla en Barcelona
Amonestado Jhonnier Chalá por una fea falta sobre Montes, quien ganaba línea de fondo.
5′, Primera clara de cruzados
Remate de Clemente Montes que controla el portero visitante José Contreras.
2′, Tiro libre peligroso para UC
La pelota de Zuqui se pierde entre las cabezas de los ecuatorianos.
1′, Comienzaa el partidooo
Rueda la pelota en el Claro Arena en el partido vital para las pretensiones de los cruzados de avanzar a octavos de la Libertadores.
El once de Barcelona
La formación de la UC
Buena noches
Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el partido entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, partido clave por el Grupo D de la Copa Libertadores.
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