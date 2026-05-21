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    Sicarios asesinan a disparos a alcalde peruano en medio de estado de emergencia por criminalidad

    El ataque ocurrió cuando el jefe del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, se desplazaba en una camioneta por la provincia de Piura. El conductor y un escolta resultaron heridos, mientras equipos especializados de homicidios quedaron a cargo de la investigación.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un violento atentado sacudió este jueves a la región peruana de Piura, en el extremo noroeste del país vecino, luego que sicarios asesinaran a disparos al alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en un ataque perpetrado en plena vía pública mientras se movilizaba en una camioneta junto a miembros de su equipo de seguridad.

    De acuerdo con la información del medio El Comercio, autoridades señalaron que el crimen ocurrió durante la tarde, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el jefe comunal y abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra los ocupantes.

    La autoridad recibió múltiples impactos balísticos y fue trasladada de urgencia hasta el centro de salud de San Sebastián. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las heridas.

    El atentado también dejó heridos al conductor del vehículo y a un integrante del equipo de seguridad del alcalde, quienes fueron derivados a centros asistenciales para recibir atención médica.

    Tras concretar el ataque, los responsables escaparon del lugar y hasta ahora permanecen prófugos.

    Luego del crimen, efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público acordonaron la zona para realizar las primeras diligencias investigativas y recopilar evidencia balística y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido.

    El jefe de la Región Policial, Daniel Jares Reyme, acudió hasta el recinto asistencial donde murió el alcalde y coordinó las primeras acciones investigativas. Asimismo, un equipo especializado de homicidios proveniente de Lima asumió las indagatorias para identificar y capturar a los autores del crimen.

    La fiscalía peruana, en tanto, realizó el levantamiento del cuerpo bajo estrictas medidas de seguridad, mientras continúan las pericias para determinar la dinámica del atentado y posibles motivaciones detrás del asesinato.

    Víctor Hugo Febre ejercía como alcalde del distrito Veintiséis de Octubre desde el 1 de enero de 2023, tras ser electo por el partido Contigo Región. El abogado ya contaba con experiencia en la administración municipal, luego de haberse desempeñado como regidor distrital entre 2015 y 2018.

    El homicidio ocurre en un contexto especialmente delicado para la provincia de Piura y para el propio distrito Veintiséis de Octubre, zona que actualmente se mantiene bajo estado de emergencia debido al aumento de delitos asociados al crimen organizado, entre ellos el sicariato, las extorsiones y los ataques armados.

    De hecho, el gobierno peruano había prorrogado recientemente esta medida excepcional como parte de los esfuerzos para contener la creciente ola de violencia que afecta a distintas ciudades del país.

    Más sobre:Víctor Hugo FebrePerúAlcaldeVeintiséis de OctubreSicariosAtentadoMundo

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