Conaf confirma fallecimiento de excursionista extraviado en Volcán Osorno

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó este jueves el hallazgo del cuerpo sin vida de un excursionista extraviado en el Volcán Osorno en la Región de Los Lagos.

El accidente se registró en el sector de glaciares (Serac), a aproximadamente 1.930 metros de altura, un lugar con condiciones de difícil acceso y alta peligrosidad para las labores de rescate efectuadas por brigadas de rescate de Conaf.

Carabineros precisó que el operativo de búsqueda se activó luego de que un grupo de excursionistas vieran a la persona caer a las grietas del sector.

Según información preliminar, la Fiscalía de Los Lagos liderará la investigación y diligencias del caso.

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