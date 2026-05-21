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    Con el retorno de Manuel Neuer a los 40 años: Alemania da a conocer su nómina para la Copa del Mundo

    El portero del Bayern Múnich, quien se había retirado de la selección germana hace dos años, es uno de los 26 convocados por Julian Nagelsmann para el Mundial de Norteamérica. También se conoció la lista de Noruega, con Erling Haaland a la cabeza.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Con el retorno de Manuel Neuer a los 40 años: Alemania da a conocer su nómina para la Copa del Mundo. KAI PFAFFENBACH

    Paulatinamente se van conociendo las convocatorias finales de las selecciones que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026. Este jueves, Alemania dio a conocer la nómina de 26 jugadores que estarán en la cita planetaria y la gran novedad fue la presencia de Manuel Neuer. El laureado portero del Bayern Múnich regresa al combinado germano a los 40 años.

    El golero, campeón del mundo en Brasil 2014, había renunciado a la selección nacional en 2024, luego de 15 años ligado a la Mannschaft. Tras la Eurocopa de ese año, un puñado de históricos dejaron de lado su condición de internacionales, como Thomas Müller, Toni Kroos e Ilkay Gündogan. Dos años después, Neuer está de retorno, para disputar su quinto Mundial: 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

    “Hemos decidido, tras muchas discusiones, que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección”, dijo el técnico Julian Nagelsmann, al presentar la convocatoria. “Planeamos con él como número 1”, agregó.

    La portería se ha convertido en un tema complejo para Nagelsmann. Según sus propias declaraciones, está previsto que Neuer sea el titular en Norteamérica 2026, desplazando a Oliver Baumann (Hoffenheim), quien jugó todos los partidos de las Clasificatorias y quien se perfilaba como el número uno para Alemania en Estados Unidos, México y Canadá. El tercer meta convocado es Alexander Nübel, del Stuttgart. Además, Nagelsmann planea llevar al Mundial al segundo portero del Bayern, Jonas Urbig, aunque fuera de la nómina oficial, con la idea de que participe en los entrenamientos.

    El debut de Alemania en la Copa del Mundo será el domingo 14 de junio, ante Curazao, en Houston. La segunda presentación será el sábado 20, en Toronto, contra Costa de Marfil. Cerrará el grupo E ante Ecuador, el jueves 25 de junio, en Nueva Jersey.

    Nómina de Alemania

    Arqueros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart).

    Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Brighton, ING), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid, ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Malick Thiaw (Newcastle, ING).

    Mediocampistas: Leon Goretzka (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool, ING), Nadiem Amiri (Mainz), Jamal Musiala (Bayern Múnich).

    Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Lennart Karl (Bayern Múnich), Kai Havertz (Arsenal, ING), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle, ING), Leroy Sané (Galatasaray, TUR).

    Haaland encabeza la lista de Noruega

    También se reveló la convocatoria mundialista de Noruega, en su retorno a la gran cita del fútbol. Desde Francia 98 que el cuadro nórdico no participa de la Copa del Mundo.

    Erling Haaland, el artillero del Manchester City, encabeza la lista de 26 futbolistas citados por el técnico Stale Solbakken. Su pareja de ataque será Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid.

    Nómina de Noruega

    Arqueros: Orjan Nyland (Sevilla, ESP), Egil Selvik (Watford, ING), Sander Tangvik (Hamburgo, ALE)

    Defensas: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford, ING), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County, ING), Torbjorn Heggem (Bologna, ITA), Marcus Holmgren Pedersen (Torino, ITA), Julian Ryerson (Borussia Dortmund, ALE), David Moller Wolfe (Wolverhampton, ING) y Leo Ostigard (Genoa, ITA).

    Mediocampistas: Thelonious Aasgaard (Rangers, ESC), Fredrik Aursnes (Benfica, POR), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham, ING), Oscar Bobb (Fulham, ING), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (Leipzig, ALE), Andreas Schjelderup (Benfica, POR), Morten Thorsby (Cremonese, ITA), Kristian Thorstvedt (Sassuolo, ITA) y Martin Odegaard (Arsenal, ING).

    Delanteros: Erling Braut Haaland (Manchester City, ING), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace, ING) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid, ESP).

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalAlemaniaManuel NeuerJulian NagelsmannSelección alemanaNoruegaNómina de Alemania

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