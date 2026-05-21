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    Política

    Alvarado adelanta que planificarán “segunda fase” del gobierno en consejo de gabinete en Cerro Castillo

    “Lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible para que nuestras políticas públicas lleguen efectivamente de manera oportuna a las familias de nuestro país”, apuntó el biministro.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Alvarado adelanta que planificarán “segunda fase” del gobierno en consejo de gabinete en Cerro Castillo. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, adelanto detalles del consejo de gabinete convocado por el Presidente José Antonio Kast el próximo viernes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

    En el marco de una actividad del Día de las Glorias Navales desarrollada en Iquique, Alvarado sostuvo que el encuentro que convocará a miembros del gabinete y el oficialismo estará enfocado en “planificar y trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración”.

    El Ejecutivo atraviesa una nueva etapa de reorganización tras el primer ajuste ministerial el pasado martes, instancia en la que el Presidente removió a las ahora exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert, quienes fueron duramente cuestionadas por diversas polémicas en tan solo 69 días de gobierno.

    “Lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible para que nuestras políticas públicas lleguen efectivamente de manera oportuna a las familias de nuestro país”, apuntó Alvarado.

    Con miras a la primera Cuenta Pública de la administración de Kast, el secretario de Estado apuntó que en el consejo de gabinete acordarán “coordinar los trabajos y las iniciativas de los diferentes ministerios para traspasarle información definitiva al presidente y poder, en cierto, elaborar su mensaje a la nación”.

    Megarreforma

    El proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa impulsada por el gobierno, fue despachado el pasado miércoles por la Cámara de Diputados y avanzó al Senado. Ante esto, senadores de la oposición anunciaron inmediatamente el rechazo a la idea de legislar la megarreforma en la Cámara Alta.

    Ante esto, Alvarado lamentó la decisión de las bancadas opositoras “porque es un proyecto que va a beneficios de los chilenos, no del gobierno, especialmente las zonas que necesitan recursos para la reconstrucción de Biobío, Ñuble, Viña del Mar”.

    “Es un proyecto que va a permitir que nuestra economía sea más competitiva, que vuelva a crecer y lo más importante es que en mediano plazo se generen puestos de trabajo (...) yo me pregunto a los parlamentarios de la oposición por qué votan que no, pero, insisto, nunca es tarde para recapacitar, y espero que en el Senado podamos construir de mejor manera este proyecto y sacarlo adelante”, agregó el biministro.

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