Tras salida de Steinert: Matthei valora incorporación de Arrau en Seguridad y ofrece ayuda con plan

La excandidata presidencial, Evelyn Matthei se refirió a las ideas sobre seguridad contempladas durante su candidatura, comentó sobre la gestión del Gobierno respecto a esta materia y valoró la reciente incorporación de Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad Pública.

“Siempre dije que ese ministerio debía estar a cargo de un ingeniero”, señaló la exalcaldesa de Providencia y agregó que “son muchísimos sistemas que trabajan en paralelo y lo que se debe lograr es la integración de todos ellos”.

En la entrevista concedida a Las Últimas Noticias, también fue consultada por el rol que tuvo la exministra Trinidad Steinert.

“No entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de seguridad. La persecusión penal es importantísima, pero está en manos de la Fiscalía. El Ministerio de Seguridad tiene otras responsabilidades ”, dijo.

Ante el retraso por parte del Gobierno de José Antonio Kast en presentar un plan de seguridad, Matthei dijo que antes de la segunda vuelta presidencial y tras salir de la contienda, el encargado de su programa de seguridad se puso a disposición del equipo del actual Presidente para compartir las ideas que exponían allí.

“Nadie se dio el trabajo siquiera de leerlo”, señaló y luego dijo que si el Ejecutivo aún no tenía un plan, el de ellos sigue disponible y que también están abiertos a colaborar.

Entre los puntos que cree que son importantes para combatir al crimen organizado, mencionó que, en los penales, se deben separar a los cabecillas de las bandas y limitar el contacto con gendarmes y otras visitas. También “intervenir con prevención” en los sectores donde operaban los reos.

Asimismo, recalcó la importancia de incorporar mayor tecnología y coordinar sistemas de vigilancia como cámaras de seguridad y drones a través de diferentes instituciones; y por otro lado, armar un sistema de inteligencia financiera.

A largo plazo, Matthei además mencionó que la educación era un eje principal para combatir la delincuencia, así como “la posibilidad de tener una vida digna a partir del trabajo honrado”.