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    Política

    García Ruminot anticipa gestiones en el Senado para lograr apoyo transversal a proyecto de reconstrucción

    El ministro secretario general de la Presidencia afirmó que el gobierno buscará conversar con senadores de todos los partidos para avanzar en la iniciativa, luego de su aprobación en la Cámara. Además, adelantó que la reunión ministerial en Cerro Castillo estará centrada en la Cuenta Pública del 1 de junio.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    García Ruminot anticipa gestiones en el Senado para lograr apoyo transversal a proyecto de reconstrucción SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, anticipó que el gobierno buscará un apoyo amplio en el Senado para avanzar con el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, luego de que la iniciativa cumpliera su trámite en la Cámara de Diputados.

    En el marco de la conmemoración del 147 aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa y del Día de las Glorias Navales, el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo quedó “muy reconocido” por el respaldo obtenido en la Cámara y que ahora iniciará conversaciones con parlamentarios de la Cámara Alta.

    “Ahora vamos a ir al Senado, y también vamos a conversar con las senadoras, con los senadores de todos los partidos políticos, y esperamos también tener un gran, gran apoyo”, sostuvo García Ruminot.

    El ministro explicó que el objetivo del proyecto es impulsar una reforma estructural, destacando la rebaja del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23%, con el propósito de incentivar la inversión.

    García Ruminot anticipa gestiones en el Senado para lograr apoyo transversal a proyecto de reconstrucción DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Cuando fluye la inversión, lo que tenemos es más empleo, lo que tenemos es más crecimiento, más desarrollo”, afirmó, agregando que una mayor inversión también podría traducirse en una mayor recaudación fiscal.

    En esa línea, señaló que el gobierno está “muy optimista” de conseguir los apoyos necesarios para que la iniciativa sea prontamente ley, y remarcó que el Ejecutivo también busca acelerar los permisos de inversión, “cumpliendo toda la normativa ambiental”.

    “Hay una enorme cantidad de millones de dólares que, si los ponemos en acción, si los ponemos en marcha, si se transforman en inversión, se van a transformar en más y mejores empleos”, sostuvo.

    Reunión en Cerro Castillo y Cuenta Pública

    García Ruminot también abordó la reunión de ministros en Cerro Castillo, tras el cambio de gabinete, señalando que estará centrada en la Cuenta Pública que el Presidente José Antonio Kast rendirá el próximo 1 de junio.

    “La reunión de Cerro Castillo va a estar muy dedicada a la cuenta pública que tiene que rendir el Presidente de la República, el estado de la nación, el próximo primero de junio”, afirmó.

    Según explicó, se pidió a los ministros aportar los hechos más relevantes ocurridos durante los poco más de dos meses de gobierno, de cara al mensaje presidencial.

    García Ruminot anticipa gestiones en el Senado para lograr apoyo transversal a proyecto de reconstrucción

    Glorias Navales y llamado a la unidad

    Respecto de la conmemoración del 21 de mayo, García Ruminot destacó el carácter simbólico de la fecha y sostuvo que el gesto de Arturo Prat debe seguir inspirando al país.

    “Estar un 21 de mayo en el lugar mismo donde Prat entregó su vida por nuestro país, por nuestra patria, es algo muy emotivo. Es un privilegio”, señaló.

    El ministro agregó que el país debe construir su desarrollo “día a día en unidad”, bajo la conducción del Presidente Kast, y destacó la importancia de que autoridades de gobierno participen en ceremonias a lo largo del país.

    “Queremos también, de esta manera, que todo el país vibre con el 21 de mayo, con el Día de las Glorias Navales”, sostuvo, agregando que estas fechas deben entregar fuerza para que Chile “continúe progresando” y “construyendo su desarrollo”.

    García Ruminot anticipa gestiones en el Senado para lograr apoyo transversal a proyecto de reconstrucción RAUL ZAMORA/ATON CHILE
    Más sobre:José García RuminotSegegobGobierno21 de MayoSenadoCongresoProyecyo de Ley

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