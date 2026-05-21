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    Fallece Ronald Bown, histórico dirigente gremial del sector frutícola

    A los 80 años falleció este jueves quien fue por más de tres décadas el presidente del sector frutícola exportador, a través de Asoex (ahora Frutas de Chile).

    Rodrigo CárdenasPor 
    Rodrigo Cárdenas

    La madrugada de este jueves falleció el reconocido dirigente gremial Ronal Bown Fernández, quién lideró la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) por más de tres décadas y hasta 2022.

    El presidente del gremio -ahora llamado Frutas de Chile-, Iván Marambio confirmó la noticia y destacó que “Ronald, figura histórica de la fruticultura chilena, dirigió con visión, generosidad y un compromiso inquebrantable con nuestra industria. Gracias a su trabajo, Chile se convirtió en uno de los grandes exportadores de fruta fresca del mundo, reconocido por su calidad y confiabilidad. Fue un defensor incansable de fruticultores, y una persona cercana, íntegra y profundamente comprometida con el bien común”.

    “Asimismo, desempeñó un rol clave en la promoción del diálogo y la construcción de acuerdos entre el sector público y privado, contribuyendo al fortalecimiento de una visión compartida para el desarrollo del país”, agregó Marambio en una declaración y puntualizó que “su liderazgo trascendió al ámbito frutícola, convirtiéndose en un referente de cómo el diálogo y la articulación público-privada pueden contribuir al desarrollo y a la proyección internacional de Chile”.

    Bown, ingeniero comercial, falleció a los 80 años producto de un cáncer. Tuvo siete hijos, entre ellos la actual alcaldesa de San Miguel, Carol Bown.

    Uno de los últimos reconocimientos que tuvo como dirigente gremial se lo entregó el Ministerio de Agricultura durante el gobierno pasado, en 2022.

    La cartera liderada entonces por Esteban Valenzuela le entregó el Premio Siembra 2022 reconociendo labor en beneficio de la actividad frutícola de exportación. “Ronald es un gran amigo, quien ha dado su vida por el sector. Con mucho diálogo con todos los actores, siempre un demócrata, y colaborando también con todos actores, los exportadores de fruta y los sistemas de agua potable rural. Ronald tiene una vida maravillosa de dedicación, preocupación y trabajo”, destacó el ministro.

    Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, señaló que “lamentamos profundamente el fallecimiento de Ronald Bown Fernández, histórico dirigente gremial y figura clave en el desarrollo del sector exportador y agroalimentario chileno. Durante décadas, destacó por su permanente compromiso con el crecimiento del paı́s, la apertura de mercados internacionales y el fortalecimiento de una agricultura moderna, competitiva y conectada con el mundo".

    Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también lamentaron el fallecimiento e indicaron que “su aporte fue especialmente significativo para la fruticultura, sector desde el cual ayudó a posicionar a Chile en los mercados internacionales y a fortalecer el ecosistema exportador que hoy distingue al país. Su capacidad de diálogo y su compromiso con el desarrollo productivo le otorgaron un reconocimiento que trascendió al ámbito agrícola y lo convirtió en una voz relevante del mundo empresarial y gremial”.

    “Desde la CPC valoramos su trayectoria y el aporte que realizó al fortalecimiento de una economía abierta, competitiva y conectada con el mundo. Su trabajo forma parte de una etapa relevante en la construcción del Chile exportador de las últimas décadas”, agregaron.

    En una entrevista con El Mercurio al dejar el gremio en 2022, Bown señaló que su episodio más difícil como dirigente gremial fue el de las uvas envenenadas en 1989.

    “Demandamos al gobierno de Estados Unidos y lo tuvimos bastante por las cuerdas. Comprobamos desde el punto de vista físico-químico que era imposible que dos uvas con alto contenido de azúcar pudieran haber envenenado a alguien con cianuro” y agregó que “llegamos hasta la Corte de Apelaciones de Filadelfia y perdimos 5 a 4 por la tesis de que un gobierno no podía demandar a otro”.

    Más sobre:GremiosAsoexFrutas de ChileRonald Bown

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