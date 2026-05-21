Encuentran cuerpo de pescador desaparecido hace dos semanas en Vichuquén
Había estado desaparecido desde principios de mayo después de que se conociera sobre el volcamiento de su lancha pesquera, que además otros dos pescadores fallecieron y uno logró sobrevivir al accidente.
La Fiscalía del Maule confirmó el hallazgo del cuerpo de Nicolás Gacitúa, pescador de 30 años, desaparecido en el volcamiento de la embarcación “Mateo Sebastián” en Vichuquén a principios de mayo.
Según información del Ministerio Público, el hallazgo ocurrió entre los sectores de Boyeruca y Bucalemu.
Anteriormente se había reportado el fallecimiento de dos tripulantes de la lancha pesquera y un sobreviviente.
La búsqueda para dar con el paradero del pescador reunió a cerca de 70 personas, entre ellos, funcionarios de la Armada, Carabineros, Bomberos, equipos municipales y otras organizaciones civiles.
La fiscal (s) Magdalena Rojas de Licantén señaló que ordenaron “diligencias de la Brigada de Homicidios y el Servicio Médico Legal para efectos de realizar las pericias de rigor”.
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