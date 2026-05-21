Ministro Barros llama a dejar de lado “lo que nos divide” en conmemoración de Glorias Navales

El ministro de Defensa, Fernando Barros, llamó a dejar de lado las divisiones y las “rencillas políticas” durante la conmemoración del 147 aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa y el Día de las Glorias Navales, realizado este 21 de mayo en Valparaíso.

Consultado por el mensaje que deja esta fecha para el Chile actual, el secretario de Estado sostuvo que no se trata únicamente de recordar una gesta militar, sino también de recoger una lección de resiliencia, esfuerzo y unidad.

“Es un mensaje de chilenos, no solo como fuerza de combate, agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas, sino que es una lección de cómo con resiliencia, con fuerza, con convicción, se puede salir adelante”, afirmó.

Ministro Barros llama a dejar de lado “lo que nos divide” en conmemoración de Glorias Navales Reinaldo Ubilla

En esa línea, Barros vinculó ese mensaje con el trabajo del gobierno del Presidente José Antonio Kast, señalando que el Ejecutivo busca impulsar un esfuerzo común para mejorar las condiciones del país.

“Ese es el mensaje para el Chile de hoy, eso es lo que está trabajando el gobierno del Presidente Kast. Queremos hacer un esfuerzo para tener un mejor país para todos”, sostuvo.

Llamado a superar las divisiones

Al ser consultado por cómo se traduce actualmente el patriotismo y si ese mensaje interpela a la clase política, el ministro afirmó que el legado de esta fecha no debe limitarse a lo militar o al combate.

“Hoy día no es un tema solamente militar, de combate, de patriotismo”, señaló Barros, agregando que el patriotismo actual debe expresarse en un esfuerzo compartido entre distintos sectores de la sociedad.

“¿En qué se traduce el patriotismo hoy día? En hacer un esfuerzo. Las fuerzas políticas, los empresarios, los dirigentes, toda la ciudadanía, salir adelante”, planteó.

En ese sentido, el titular de Defensa hizo un llamado a dejar atrás las disputas y la falta de diálogo para avanzar en los desafíos del país.

“Dejemos de lado la ofensiva, lo que nos divide, dejemos de lado las rencillas, la falta de diálogo para sacar adelante al país”. Fernando Barros, ministro de Defensa.

Finalmente, Barros sostuvo que existen necesidades urgentes para muchos chilenos, especialmente en materia de trabajo, desarrollo y crecimiento, objetivos que, según dijo, solo podrán alcanzarse con un esfuerzo común.

“Hay muchos chilenos que necesitan que haya trabajo, que haya desarrollo y que haya crecimiento, y eso solo lo vamos a lograr empujando todos en una misma dirección”, concluyó.