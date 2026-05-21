Vodanovic cuestiona celeridad de megarreforma en la Cámara Baja y exige respeto a “los tiempos del Senado”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reiteró este jueves sus cuestionamientos al proyecto de Reconstrucción Nacional despachado el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

“La Cámara de Diputados no es un obstáculo a vencer ni un trámite a pasar rápido o un trago amargo para tomárselo de una vez para llegar al Senado. Creo que se ha actuado en forma precipitada y sin escuchar. Me parece que la democracia precisamente es lo contrario”, apuntó la timonel del PS a CHV Noticias.

Vodanovic sostuvo que en la Cámara Alta van a “exigir que haya un diálogo en que se respeten los tiempos del Senado, es decir, que esto pase por las distintas comisiones que tenga que pasar, al menos por las mismas que pasó por la Cámara de Diputados, pero no como un mero trámite”.

El proyecto logró el pasado miércoles los 78 votos necesarios para aprobar la iniciativa gracias los 68 votos del oficialismo, ocho del Partido Nacional Libertario (PNL) y 14 votos del Partido de la Gente (PDG). Es así que deberá enfrentar el correspondiente trámite legislativo en el Senado.

La senadora cuestionó, además, la celeridad que tuvieron algunos temas “importantes” como el subsidio de empleo o el Sence en la Comisión de Trabajo y apuntó que los debates en aquellas materias necesitan más tiempo.

En ese sentido, sostuvo que desde la oposición tendrán la disposición para hacerlo. “Nosotros vamos a tener planteamientos, propuestas, indicaciones y el gobierno lo que tiene que tener es voluntad de escuchar y de avanzar. Si no hay voluntad de escuchar, es difícil que podamos establecer un diálogo”, indicó.

Asimismo, la líder socialista desestimó las diferencias internas que se intentan instalar sobre el comité político. “Yo no estoy de acuerdo con esto que se ha instalado de que el ministro García Ruminot y el ministro Alvarado son ministros políticos y el ministro Quiroz es un ministro técnico. Todos son ministros y todos forman parte de un solo gobierno. El Congreso tiene dos cámaras, pero el gobierno es uno solo”, advirtió, emplazando al Ejecutivo a “escuchar a todo el Congreso, no solo a la oposición o a un sector de la oposición”.

Posteriormente del despacho de la megarreforma, senadores de la oposición anunciaron que votarán en contra de la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Cambios en gabinete de Kast

La salida de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la ex ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, trajo consigo una reestructuración del gabinete presidencial a poco más de 60 días del inicio del gobierno de José Antonio Kast.

Sobre las expectativas, Vodanovic apuntó que “la expectativa que tiene todo Chile es que se cumpla con la ley y exista el plan de seguridad que exige nuestro ordenamiento jurídico. Aquí nadie le está pidiendo al gobierno cosas imposibles. Ni siquiera con las promesas, que después nos enteramos que eran metáforas, o hipérboles, o cualquier otra figura literaria, sino simplemente con lo que decía la ley”, sentenció.

Para la senadora, el foco del problema radica en la conducción general del Palacio de La Moneda. “El problema es el gobierno y la poca dirección, y el poco interés que ha tenido el Presidente y su Segundo Piso”.

“Pareciera ser que ese gran interés que tenían durante la campaña en los temas de seguridad, una vez que asumieron, se les olvidó, que es el principal problema que le importa a la gente”, sentencio la mandataria.